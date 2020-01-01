В КОГА назвали дату смягчение карантина в Киевской области
26 мая в Киевской области пройдет второй этап смягчения карантинных ограничений. Возобновится работа городского и пригородного транспорта, откроются детские сады, а также разрешится проведение спортивных мероприятий и церковных служб, но с определенными ограничениями. Об этом на брифинге рассказал и.о. руководителя Киевской ОГА Василий Володин.
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"Сегодня в Киевской области имеем следующие показатели: инцидентность - 11,94, заполненность коек - 19,03%, количество ПЦР-тестов - 19,34 на 100 тыс. человек. Эти цифры получили рано утром. Оперативно провели заседание региональной комиссии с ТЭБ и ЧС, рад сообщить о ее решении: с завтрашнего дня, 26 мая, в Киевской области карантин смягчается", - рассказал он.
Володин уточнил, что в области возобновят работу детские сады, а также смогут проходить спортивные соревнования без зрителей. Также возобновятся церковные службы по правилу один человек на 10 квадратных метров.
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"Это смягчение карантина означает, что разрешены, но при четком и слаженном контроле за соблюдением требованием регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом городского, пригородного, междугороднего и внутриобластного сообщения. При этом, количество пассажиров должно ровняться количеству мест для сидения. Перед началом смены салоны необходимо дезинфицировать, а водители должны проходить медосмотр. Все должны быть в масках", - отметил чиновник.
Напомним, названы не готовые к смягчению карантина области.
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