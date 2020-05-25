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В Киевской области двое полицейских изнасиловали женщину

Комментариев: 5
Насильники задержаны, а их подразделение расформировано. Все сотрудники пройдут переаттестацию.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
depositphotos.com

В воскресенье, 24 мая, в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратила 26-летняя женщина, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она рассказала, что ее изнасиловали двое сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

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Заявлением женщины сразу занялись сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

“Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества“, - сказано в сообщении.

Полицейских, которые изнасиловали женщину, задержали. На данный момент оба находятся в изоляторе временно содержания. Открыто уголовное дело по ст. 152 УКУ.

Отмечается, что глава Нацполиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в изнасиловании, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлицкого ОП. 

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Напомним, ранее житель Волыни насиловал своего 13-летнего крестника, а видео продавал в Сеть. Суд отправил подозреваемого в СИЗО без права на внесение залога.

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Теги: Полицейские, Изнасилование, Женщина, Расследование, Преступление
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Комментариев (5)
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meglj    25.05.2020, 12:27
Оценка:  0
meglj
Завтра придут к вашим матерям женам ..Кому будете жаловаться ?
Valery776    25.05.2020, 12:24
Оценка:  0
Valery776
Нужно маструбировать, тогда и насиловать никого не захочется. Тем более сегодня для этого имеются у мужчин все возможности и условия.
fjyhffdlf    25.05.2020, 12:05
Оценка:  0
fjyhffdlf
Остаётся только догадываться что наши "герои"и"защитники "вытворяют на Донбассе,если они в Киевской области так беспределят...
KIBARG    25.05.2020, 12:11
Оценка:  -1
KIBARG
Мусор такое крысиное существо, что на войну не сунется.
Дром    25.05.2020, 11:37
Оценка:  0
Дром
Расформированы? Да все работавшие в тот день должны проходить как соучастники.
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