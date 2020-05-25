В Киевской области двое полицейских изнасиловали женщину

Насильники задержаны, а их подразделение расформировано. Все сотрудники пройдут переаттестацию.

В воскресенье, 24 мая, в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратила 26-летняя женщина, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она рассказала, что ее изнасиловали двое сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читай также: В Польше просят расследовать изнасилование детей в католической церкви

Заявлением женщины сразу занялись сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

“Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества“, - сказано в сообщении.

Полицейских, которые изнасиловали женщину, задержали. На данный момент оба находятся в изоляторе временно содержания. Открыто уголовное дело по ст. 152 УКУ.

Отмечается, что глава Нацполиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в изнасиловании, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлицкого ОП.

Читай также: В Харькове иностранец изнасиловал 15-летнюю девушку: все детали

Напомним, ранее житель Волыни насиловал своего 13-летнего крестника, а видео продавал в Сеть. Суд отправил подозреваемого в СИЗО без права на внесение залога.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.