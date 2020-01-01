В ВСУ за сутки ни одного зараженного COVID-19

После вспышки коронавируса в ВСУ нет ни одного зараженного за сутки.

По состоянию на утро понедельника, 25 мая, в Вооруженных силах Украины 62 человека болеют Covid-19. За прошлые сутки не зафиксировано новых случаев инфицирования.

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Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ на странице в Facebook.

Отмечается, что на данный момент 62 человека в ВСУ заражены коронавирусом. Всего за время эпидемии выздоровел 91 человек, 2 человека скончалось. Сейчас на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 262 человека.

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У 38 человек изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток. За прошедшие сутки новые случаи заболевания острой респираторной болезнью Covid-19 не зарегистрированы.

Напомним, в ВСУ зафиксирована вспышка коронавируса. За день зафиксировано 14 новых случаев COVID-19, большинство заболевших - военные Тернопольского гарнизона.

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