В МОЗ рассказали, когда разрешат проводить концерты и массовые мероприятия

В Минздраве заявили, что массовые мероприятия разрешат проводить не раньше лета.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что массовые мероприятия и концерты в Украине будут проводиться не раньше 22 июня. До этого времени все мероприятий в стране запрещены. Об этом глава МОЗ заявил на брифинге.

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Так, отвечая на вопрос журналистов, состоится концерт американского певца Ленни Кравица, который должен пройти 13 июня в Киеве, глава Степанов ответил отрицательно.

“Это невозможно, исходя из нашей эпидемиологической ситуации и нашего постановления касаемо карантина на территории страны, продленного до 22 июня. Проведение массовых мероприятий не предусмотрено на тех этапах, которые у нас есть сегодня, или тот этап, что наступит после 1 июня или после 10 июня. Мы можем об этом говорить после 22 июня, каким образом возможно разрешить те или иные крупные мероприятия, в какие сроки и при каких условиях“, - сказал Степанов.

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Напомним, ранее в МОЗ рассказали, спасает ли загар от коронавируса. Специалисты исследовали этот вопрос и рассказали о результате.

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