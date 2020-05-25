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Трофимов: Зеленского могли устранить перед выборами, за его жизнь боялись

Комментариев: 6
Чиновник ОП и близкий соратник президента рассказал детали.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
EPA/UGP

Президента Украины Владимира Зеленского могли устранить накануне выборов главы государства весной прошлого года.

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Об этом рассказал первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов в интервью Дмитрию Гордону.

За его жизнь боялись. И не только я, - сказал Трофимов.

При этом сам Зеленский был абсолютно спокоен. 

По крайней мере я никогда не наблюдал у него какого-то "ой, боюсь". Он скорее думал о том, как справиться с этим вызовом, а не о том, что есть какая-то угроза. Все-таки когда уже ты принимаешь какое-то решение, опять же, должен двигаться, - добавил Трофимов.

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По словам чиновника ОП, слухи о покушении на Зеленского запускали умышленно, чтоб напугать будущего президента.

Скорее всего, это были слухи, призванные как-то дестабилизировать ситуацию. Может быть, расшатать команду, может, его внутреннее волнение усилить - и ждать каких-то шагов опрометчивых, а в этот момент как-то подхватывать и модерировать ситуацию, - добавил он.

Напомним, националисты митинговали у дома Зеленского. Митингующих сопровождали правоохранители, обеспечивающие общественный порядок.

 

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Теги: Зеленский, Трофимов, покушение
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Комментариев (6)
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dron29    25.05.2020, 12:57
Оценка:  0
dron29
Это он про тот случай - когда Зеле кто то в штаны наложил после прикола с камазом ?))
foster12    25.05.2020, 12:44
Оценка:  +2
foster12
Интересно, как можно убить человека который общается
только по телеку, в машине на эвакуатре и фейсбуке?
Скажите, кто его видел на площади?
Graddfeydd    25.05.2020, 12:37
Оценка:  +3
Graddfeydd
Конкурирующая контора? Кто заказчик: Петросян или Галустян?
meglj    25.05.2020, 12:24
Оценка:  +4
meglj
Рассмеши гоимика
SINOBI-LIFE    25.05.2020, 12:15
Оценка:  +3
SINOBI-LIFE
Зализал ЗЁ до немогу!!!
ВосставшийИзБана    25.05.2020, 12:14
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Ой! Не лепите пулю из того, из чего она не лепится! Кому оно надо?! Не набивайте ему цену! Он гроша ломанного не стоит.
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