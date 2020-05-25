Трофимов: Зеленского могли устранить перед выборами, за его жизнь боялись

Чиновник ОП и близкий соратник президента рассказал детали.

Президента Украины Владимира Зеленского могли устранить накануне выборов главы государства весной прошлого года.

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Об этом рассказал первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов в интервью Дмитрию Гордону.

За его жизнь боялись. И не только я, - сказал Трофимов.

При этом сам Зеленский был абсолютно спокоен.

По крайней мере я никогда не наблюдал у него какого-то "ой, боюсь". Он скорее думал о том, как справиться с этим вызовом, а не о том, что есть какая-то угроза. Все-таки когда уже ты принимаешь какое-то решение, опять же, должен двигаться, - добавил Трофимов.

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По словам чиновника ОП, слухи о покушении на Зеленского запускали умышленно, чтоб напугать будущего президента.

Скорее всего, это были слухи, призванные как-то дестабилизировать ситуацию. Может быть, расшатать команду, может, его внутреннее волнение усилить - и ждать каких-то шагов опрометчивых, а в этот момент как-то подхватывать и модерировать ситуацию, - добавил он.

Напомним, националисты митинговали у дома Зеленского. Митингующих сопровождали правоохранители, обеспечивающие общественный порядок.

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