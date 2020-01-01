Вспышку COVID-19 выявили в студгородке под Киевом
На территории студенческого общежития в городе Переяслав Киевской области выявлен случай распространения коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в ходе брифинга рассказал исполняющий обязанности главы Киевской ОГА Василий Володин.
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Вспышку болезни зафиксировали в общежитии, которое находится на территории студгородка в Переяславе.
"Очередную вспышку болезни зафиксировали в очередном общежитии, а именно - в городе Переяслав. Он расположен на территории студгородка, где сегодня проживает 165 человек. Инфицированного обнаружили случайно, после того, как его прооперировали в результате бытовой травмы", - рассказал Володин
Чиновник отметил, что коронавирус у студента выявил экспресс-тест, а позже диагноз подтвердило ПЦР-тестирование.
"Уже зафиксирован круг контактных лиц, которым делают необходимые анализы. По результатам будет понятно, есть ли необходимость вводить строгие меры изоляции этого общежития", - уточнил Володин.
Напомним, в Киевской ОГА назвали дату смягчение карантина на Киевщине.
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