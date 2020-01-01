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Вспышку COVID-19 выявили в студгородке под Киевом

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На территории студенческого городка проживает 165 человек.
Общежитие в Переяславе
Общежитие в Переяславе
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На территории студенческого общежития в городе Переяслав Киевской области выявлен случай распространения коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в ходе брифинга рассказал исполняющий обязанности главы Киевской ОГА Василий Володин.

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Вспышку болезни зафиксировали в общежитии, которое находится на территории студгородка в Переяславе. 

"Очередную вспышку болезни зафиксировали в очередном общежитии, а именно - в городе Переяслав. Он расположен на территории студгородка, где сегодня проживает 165 человек. Инфицированного обнаружили случайно, после того, как его прооперировали в результате бытовой травмы", - рассказал Володин

Чиновник отметил, что коронавирус у студента выявил экспресс-тест, а позже диагноз подтвердило ПЦР-тестирование.

"Уже зафиксирован круг контактных лиц, которым делают необходимые анализы. По результатам будет понятно, есть ли необходимость вводить строгие меры изоляции этого общежития", - уточнил Володин.

Напомним, в Киевской ОГА назвали дату смягчение карантина на Киевщине.

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Теги: вспышка, коронавирус, Переяслав, студгородок, Володин
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