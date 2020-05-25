"Аваков тоже "мой": Шмыгаль рассказал, как относится к главе МВД

Премьер-министр признался, как ему приходится взаимодействовать со старожилом украинского правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль прислушивается к министру внутренних дел Арсену Авакову, поскольку признает его огромный опыт, однако ставит его в один ряд с остальными министрами. Об этом глава правительства рассказал в интервью “Украинской правде“.

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“Арсен Аваков – министр с колоссальным опытом, 5 правительств. Человек имеет опыт бюрократа, опыт политика, опыт менеджера. И действительно Аваков часто дает хорошие идеи и хорошие предложения. Я с ними согласен. Когда министры дают хорошие предложения, я тоже с ними согласен. Просто к Авакову большее внимание как к такому политическому тяжеловесу“, - рассказал Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что глава МВД является таким же членом правительства, как и все прочие министры.

Аваков тоже “мой“ – он в моем правительстве. Я не отбрасываю его политический вес, все мы понимаем его роль в структуре государственного управления и в политике. Но в то же время он такой же министр, как все остальные, он является членом правительства, который я возглавляю, - заявил Шмыгаль.

Напомним, Шмыгаль заявил, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство. Его могут выделить из состава Министерства экономики в отдельное министерство. Также планируется усилить промышленный блок.

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