В ОП рассказали, к кому прислушивается Зеленский

Все решения гарант принимает сам.

Президент Украины Владимир Зеленский прислушивается к мнению премьер-министра, руководителя Офиса Президента, его заместителей, а также руководителей спецслужб, но решения всегда принимает сам.

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Об этом рассказал первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов в интервью Дмитрию Гордону.

Журналист спросил, кто те люди, которые формируют решения Президента и влияют на его решение.

Он слушает мнение тех людей, которые рядом, которые работают с ним и на него. Это глава Офиса, это премьер, это первый помощник и все заместители, - ответил Трофимов.

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Кроме того, чиновник ОП также добавил, что в перечне тех должностных лиц, к которым прислушивается президент, есть и руководители спецслужб.

Он (Зеленский, - ред.) сверяет информацию. Довольно широкий у него круг и диапазон верификации информации. У нас же требуют подтверждения, так как власть устроена вертикально, а процессы происходят горизонтально. То есть ты не имеешь времени полноценно вникнуть в каждый процесс до конечной точки и понять, что там происходит. Поэтому тебе нужно очень быстро сложить в кучу: так, не так, увольнять, назначать, принимать какое-то решение, не подписывать, подписывать и т.д., - объяснил заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее Трофимов сообщил, что Зеленского могли устранить перед выборами, за его жизнь боялись.

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