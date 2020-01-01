Из пиратского плена освободили украинского моряка - Кулеба

Украинца захватили у берегов Африки больше месяца назад.

Украинский моряк, вместе с другими членами экипажа MV “Tommi Ritscher“ захваченный в апреле пиратами в Гвинейском заливе, успешно освобожден из плена. Об этом в Twitter рассказал Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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“Хорошая новость. Еще один гражданин Украины освобожден из плена пиратов - член экипажа MV “Tommi Ritscher“ (захваченно в Гвинейском заливе 19 апреля)“, - сообщил Кулеба.

По его словам, посольство Украины в Федеративной Республике Нигерия обеспечило миграционные и таможенные процедуры.

Наш моряк уже в одной из стран ЕС. Вскоре будет репатриирован на Родину, - добавил глава МИД.

Напомним, в апреле пираты захватили украинца в плен у берегов Бенина. Гражданина Украины захватили и вывезли в неизвестном направлении пираты.

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