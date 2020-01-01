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8 областей до сих пор не готовы к смягчению карантина, - Минздрав

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В Минздраве обнародовали новые данные по эпидемиологической ситуации в стране.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

По состоянию на понедельник, 25 мая, восемь областей Украины не соответствуют всем установленным нормам для ослабления карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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В Минздраве отмечают, что на данный момент к ослаблению карантина не готовы следующие области: 

  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Закарпатская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Ровненская,
  • Черновицкая.

В вышеперечисленных регионах невозможен переход на следующий этап снятия карантинных мероприятий, так как области не соответствуют одному из трех критериев: инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), загруженность койко-мест в медицинских учреждениях, а также количество ПЦР-тестов на COVID-19 среди местных жителей.



Напомним, в КОГА назвали дату смягчение карантина в Киевской области.

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Теги: карантин, смягчение карантина, коронавирус, минздрав
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