8 областей до сих пор не готовы к смягчению карантина, - Минздрав

В Минздраве обнародовали новые данные по эпидемиологической ситуации в стране.

По состоянию на понедельник, 25 мая, восемь областей Украины не соответствуют всем установленным нормам для ослабления карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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В Минздраве отмечают, что на данный момент к ослаблению карантина не готовы следующие области:

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Закарпатская,

Луганская,

Львовская,

Ровненская,

Черновицкая.

В вышеперечисленных регионах невозможен переход на следующий этап снятия карантинных мероприятий, так как области не соответствуют одному из трех критериев: инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), загруженность койко-мест в медицинских учреждениях, а также количество ПЦР-тестов на COVID-19 среди местных жителей.

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