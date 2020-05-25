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Изнасилование в отделе полиции: В ГБР рассказали детали

Комментариев: 6
В ГБР рассказали жуткие детали пыток и изнасилования девушки полицейскими.
Копы задержаны
Копы задержаны
ГБР

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в столице, задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по факту изнасилования и избиения.

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ГБР рассказали, что в ночь с 23 на 24 мая 2020 один из подозреваемых в своем служебном кабинете применил пытки к девушке-свидетелю. Он надевал противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой жертвы. После этого коп несколько раз изнасиловал потерпевшую.

Следствию удалось выяснить, что полицейские также применяли физическую силу в отношении мужчины, который у это время находился в помещении отделения полиции. Угрожая потерпевшему изнасилованием, копы ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. У потерпевшего диагностировали переломы ребер и носа.

Противогаз, которым пытали девушку
Противогаз, которым пытали девушку
ГБР

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На данный момент следователи ГБР готовы сообщить о подозрении задержанным. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Продолжаются неотложные следственные действия с целью получения всех доказательств. Устанавливается причастность полицейских к совершению уголовного преступления по отношению к другим лицам.

Продолжается следствие
Продолжается следствие
ГБР

В ГБР отметили, что досудебное расследование осуществляется по фактам изнасилования (ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины), пытки (ст. 127 Уголовного кодекса Украины) и превышения служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Киевской области двое полицейских изнасиловали женщину. Насильники задержаны, а их подразделение расформировано. Все сотрудники пройдут переаттестацию.

 

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Теги: ГБР, изнасилование, насилие, полицейские
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Комментариев (6)
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meglj    25.05.2020, 14:11
Оценка:  +1
meglj
геращинко ЧЁ МОЛЧИШь ?
sertv-rem    25.05.2020, 14:00
Оценка:  -1
sertv-rem
І це після реформи поліції по Авакову! Міністр мав би подати у відставку.Ментів перейменували поліцією-ось результат.Воістину ПРАВОохоронні органи.
СлепойПью    25.05.2020, 13:44
Оценка:  +2
СлепойПью
Повесить УПЫРЕЙ на Майдане! И всю семью тоже, вместе с детьми, чтоб подонки такие не плодились!
Вот вам и полиция.
fjyhffdlf    25.05.2020, 13:42
Оценка:  -10
fjyhffdlf
Настоящие"герои"!Таких и на Донбассе выше коыши,если не все.Убивают,пыта
ют,грабят,насилу ют...Это уже не люди.
WTF2wtf    25.05.2020, 13:51
Оценка:  +5
WTF2wtf
Шизоидный быдлобот-многостаночник путинский,
от вас из раши реально моральные уроды и отмороженные убийцы едут на Донбасс ... оккупанты херовы
Alex__Z    25.05.2020, 13:20
Оценка:  +9
Alex__Z
На кол тварей.
Хотел ещё сказать что мусора п.и.д.а..сы , но они же не мусора , они у нас полицейские.
Что то оборзели эти твари в пагонах в последнее время
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