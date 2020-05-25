Изнасилование в отделе полиции: В ГБР рассказали детали

В ГБР рассказали жуткие детали пыток и изнасилования девушки полицейскими.

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в столице, задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по факту изнасилования и избиения.

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ГБР рассказали, что в ночь с 23 на 24 мая 2020 один из подозреваемых в своем служебном кабинете применил пытки к девушке-свидетелю. Он надевал противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой жертвы. После этого коп несколько раз изнасиловал потерпевшую.

Следствию удалось выяснить, что полицейские также применяли физическую силу в отношении мужчины, который у это время находился в помещении отделения полиции. Угрожая потерпевшему изнасилованием, копы ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. У потерпевшего диагностировали переломы ребер и носа.

Противогаз, которым пытали девушку ГБР

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На данный момент следователи ГБР готовы сообщить о подозрении задержанным. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Продолжаются неотложные следственные действия с целью получения всех доказательств. Устанавливается причастность полицейских к совершению уголовного преступления по отношению к другим лицам.

Продолжается следствие ГБР

В ГБР отметили, что досудебное расследование осуществляется по фактам изнасилования (ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины), пытки (ст. 127 Уголовного кодекса Украины) и превышения служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Киевской области двое полицейских изнасиловали женщину. Насильники задержаны, а их подразделение расформировано. Все сотрудники пройдут переаттестацию.

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