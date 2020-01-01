Лекарствами для тяжелобольных в МОЗ никто не занимался – Степанов

Глава Минздрава рассказал о критической ситуации с закупками жизненно необходимых лекарств для тяжелобольных.

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что до его прихода никто не определил перечень лекарственных средств, которые необходимо закупить для тяжелобольных. Об этом он рассказал во время брифинга 25 мая.

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“К сожалению, на время моего прихода в Минздрав, то есть 30 марта эти заявки почему-то даже не собирались, именно по потребностям в 2020 году. После сбора заявок было принято соответствующее решение правительства, где был утвержден перечень лекарственных средств“, - рассказал Степанов.

По словам главы Минздрава, речь идет о 38 закупочных программах по редким и тяжелым болезням для людей, болеющих раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, туберкулезом, вирусными гепатитами, орфанными болезнями, ВИЧ/СПИД и многими другими.

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Официальный перечень этих лекарств нужен для того, чтобы начать тендерные процедуры и запустить процесс закупок, говорит Степанов. По его словам, в течение недели эти процедуры должны быть завершены, и тогда госпредприятие “Медицинские закупки“ начнет все тендерные процедуры.

Что касается обеспеченности в 2020 году лекарственными средствами наших пациентов, то я еще раз хочу подчеркнуть, что они все будут обеспечены, - заверил министр.

Напомним, ранее Степанов назвал принципы медреформы, которые планирует сохранить. Финансирование лечения будет производиться исключительно через НСЗУ, заявил глава министерства.

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