В Кабмине считают, что Степанов хочет стать премьер-министром, - СМИ

По данным УП, в правительстве считают, что глава Минздрава "ставит себя слишком высоко".

Некоторые министры Кабмина подозревают, что глава Минздава Максим Степанов стал слишком медийным и ставит перед собой цель стать премьер-министром. Об идет в речь в статье "Украинской Правды".

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Журналисты УП пообщались с высокопоставленным членами Кабинета Министров. По их словам, кандидатура Степанова на пост главы Минздрава была предложена "во время мозгового штурма на Банковой".



"У Степанова работает группа пиарщиков, которые меряют ему упоминания в СМИ, чтобы его было больше других членов Кабмина. Он уже видит себя премьером", - рассказал один из членов правительства.

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После назначения на должность в Министерстве здравоохранения, Степанов начал первым давать онлайн-брифинги с данными о заболеваемости коронавирусом в Украине. Раньше этим занимался главный санврач Виктор Ляшко.



"У министра здравоохранения головокружение от успеха. Он чувствует себя медиа-звездой. Степанов ставит себя перед нами слишком высоко, и если он не попустится, его скоро в правительстве не будет", - рассказали УП в Кабмине.

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По данным издания, во время одного из совещаний по борьбе с COVID-19 Степанов начал спорить с президентом Владимиром Зеленским.



Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в Кабинете Министров нет "открытых конфликтов", а все министры – "амбициозные люди".



"У кого-то амбиции здоровые, у кого-то – нет. Все их по-разному реализуют. Кто-то хочет медийности. А кто-то тихо делает свою работу", - прокомментировал Шмыгаль.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, как относится к главе МВД.

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