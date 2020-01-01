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Искажал данные ПЦР-тестов: В Днепре уволили главу лабораторного центра

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Комиссия Минздрава подозревает руководителя лабораторного центра Днепропетровской области Александра Штепу в намеренном искажении данных о коронавирусе.
Александр Штепа
Александр Штепа
dolc.dp.ua

В Днепре уволили главу областного лабораторного центра Александра Штепу. Комиссия Министерства здравоохранения подозревает медика в искажении результатов ПЦР-тестирований на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета.

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Временно исполнять обязанности руководителя Днепропетровского областного лабораторного центра будет Инна Похмурко.

"В лабораторном центре Днепра на днях работали комиссии Минздрава и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР тестов на COVID. Как результат работы комиссий - увольнение главы лабораторного центра Александра Штепы в прошлую пятницу", - отметили в пресс-службе.

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В облсовете подчеркнули, что на сегодняшний день в регионе решен вопрос с задержкой проведения тестирований на COVID-19.

"За выходные работа по проведению тестирования населения Днепропетровской области на COVID была полностью восстановлена ​​- в общем 1000 проб провели за субботу и воскресенье. На данный момент в области лабораторно подтверждено 869 больных COVID, за субботу и воскресенье - 10 новых положительных случаев", - уточнили в ведомстве.



Напомним, вспышку COVID-19 выявили в студгородке под Киевом.

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Теги: Днепропетровская область, коронавирус, лабораторный центр, пцр-тесты
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