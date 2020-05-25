Нардеп Давыденко умер от выстрела из его же наградного пистолета, - СМИ

Журналисты узнали, из какого оружия был осуществлен выстрел.

Смертельный выстрел, который убил народного депутата Валерия Давыденко, был осуществлен из зарегистрированного на него же наградного пистолета.

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Об этом сообщает УНН, ссылаясь на данные собственного источника.

Источник издания сообщил, что следователи рядом с телом мертвого нардепа нашли пистолет “Glock 17“. Установлено, что этот пистолет нардеп Давиденко получил как наградной по приказу Министерства внутренних дел в 2018 году.

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Выстрел был произведен в голову нардепа. На данный момент следователи установили, что расположение выходного отверстия свидетельствует о самоубийстве. Между тем, проверяются все обстоятельства смерти нардепа.

Напомним, в Киеве нашли застреленным нардепа Давыденко. Валерий Давыденко обнаружен со смертельным огнестрельным ранением головы в собственном офисе.

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