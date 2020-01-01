Коронавирус на Киевщине: Две больницы прекратили прием больных

Сразу две районные больницы в Киевской области пришлось временно закрыть для приема новых пациентов.

Бородянская и Мироновская центральные районные больницы в Киевской области прекратили госпитализацию новых больных в связи с обнаружением инфицированных коронавирусом. Об этом во время брифинга сообщил врио главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

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“На сегодня в области в связи с выявлением больных коронавирусом прекратили госпитализацию Бородянская и Мироновская центральные районные больницы. А прием реанимационных больных - Тетиевская центральная районная больница“, - рассказал временный глава области.

В то же время, по его словам, возобновила работу Васильковская ЦРБ, которую ранее также пришлось закрывать из-за коронавируса.

Напомним, в Киеве лабораторно подтверждено 2652 случая заболевания коронавирусом. За минувшие сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 29 человек. Среди них - трое медиков.

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