На тернопольском рынке обнаружили гранату

Граната была приведена в боевое состояние.

В Тернополе на одном из рынков была обнаружена боевая граната “Ф-1“. Боеприпас был приведен в боевое состояние и мог взорваться в любой момент. Об этом сообщили тернопольские правоохранители, передает УНН.

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Так, боевая граната была обнаружена между помещением охраны и пунктом обмена валют. Граната “Ф-1“ и запал к ней были обнаружены в свертке. Боеприпас был приведен в боевую готовность.

На место экстренно вызвали экспертов-взрывотехников, которые обезвредили гранату. В настоящее время проводится досудебное расследование с правовой квалификацией “террористический акт“.

Напомним, ранее на Харьковщине задержали мужчину во время продажи гранат. Боеприпасами торговал 27-летний житель поселка Панютино Лозовского района.

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