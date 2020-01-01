Стало известно, сколько детей исчезло с начала года в Украине

В 90% случаев детей находят в течении первых суток.

По данным Министерства внутренних дел, на сегодняшний день в розыске в Украине находится 18 детей. При том только за январь 2020 года правоохранители получили больше тысячи сообщений об исчезновении детей. В 90% случаях удалось найти в течении первых суток. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Омбудсмена Украины.

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По данным ведомства, дети подросткового возраста находятся в основной группе риска. В этом возрасте у детей формируется характер, мировоззрение и жизненные ценности. В этот период дети являются наиболее уязвимыми, так как не способны объективно оценить риски своих действий, и могут подвергаться негативному воздействию со стороны других.



Чаще всего причиной пропажи несовершеннолетних являются сложные отношения с родителями из-за чего дети пытаются доказать свою независимость и могут покинуть дом, никому об этом не сообщив.



По информации правоохранителей, около 90% пропавших детей находится в течение первых суток. При этом в остальных 10% случаев есть большая вероятность, что дети могли стать жертвами преступлений или насилия.



Только в течение января полицейские получили больше тысячи сообщений об исчезновении несовершеннолетних. На данный момент в розыске в Украине находится 18 детей.



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