В Виннице на улице зарезали военнослужащего
В воскресенье, 24 мая, в реанимационное отделение больницы в Виннице с проникающим ранением брюшной полости был госпитализирован 28-летний военнослужащий в\ч 3008. К сожалению, медикам не удалось спасти пострадавшего, сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.
Читай также: Под Киевом подросток убил ветерана АТО
По информации правоохранителей, травмированный человек был обнаружен на перекрестке улиц Шмидта - Замостянская около двух часов ночи и каретой скорой помощи доставлен в реанимационное отделение больницы. Медики диагностировали у него проникающее ножевое ранение брюшной полости. Во время оказания медицинской помощи пострадавший скончался.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства преступления и лиц, причастных к нему. Полицейские устанавливают и допрашивают лиц, с которыми общался погибший.
Читай также: В Кривом Роге девушка расстреляла прокурора
Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). За такое преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в минувшие выходные в Киеве нашли застреленным народного депутата Валерия Давыденко. Нардеп был обнаружен со смертельным огнестрельным ранением головы в собственном офисе.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.