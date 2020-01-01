В Виннице на улице зарезали военнослужащего

Мужчину обнаружили ночью посреди улицы с ножевыми ранениями, но спасти не смогли.

В воскресенье, 24 мая, в реанимационное отделение больницы в Виннице с проникающим ранением брюшной полости был госпитализирован 28-летний военнослужащий в\ч 3008. К сожалению, медикам не удалось спасти пострадавшего, сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Читай также: Под Киевом подросток убил ветерана АТО

По информации правоохранителей, травмированный человек был обнаружен на перекрестке улиц Шмидта - Замостянская около двух часов ночи и каретой скорой помощи доставлен в реанимационное отделение больницы. Медики диагностировали у него проникающее ножевое ранение брюшной полости. Во время оказания медицинской помощи пострадавший скончался.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства преступления и лиц, причастных к нему. Полицейские устанавливают и допрашивают лиц, с которыми общался погибший.

Читай также: В Кривом Роге девушка расстреляла прокурора

Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). За такое преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в минувшие выходные в Киеве нашли застреленным народного депутата Валерия Давыденко. Нардеп был обнаружен со смертельным огнестрельным ранением головы в собственном офисе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.