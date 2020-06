EssayEdge – комплексные услуги по редактированию

Компания, основанная в 1997 году, помогает усовершенствовать произведения поступающих в американские вузы. Это профессиональные услуги по разностороннему редактированию, начиная от простой корректуры, и заканчивая советами по стилю и структуре. Доступна программа по консалтингу, которая поможет в создании эссе еще в начале замысла. Сервис известен своей командой, качественными услугами, быстрой работой и объективными оценками.

Преимущества сервиса



EssayEdge работает над улучшением произведений, которые будут рассматривать приемные комиссии американских вузов. Это значит, что полностью учтены все особенности и требования к таким документам. Именно поэтому над произведениями работают выпускники и педагоги известных колледжей и университетов США. На сайте компании EssayEdge.com есть раздел команд, в которой каждый участник имеет свою анкету. В ней указаны темы, с которыми работает редактор, его специализация и должность. Для более близкого знакомства - видео визитная карточка с Youtube канала сервиса.

Компания работает над различными видами документов: личным заявлением, заявлением о цели, рефератом, резюме, рекомендательным письмом, приложением. Все это может понадобиться при подаче заявления на вступление, клиент сам решает, какие произведения он хочет отдать на проверку и комментирования.

Большой плюс в том, что сервис работает с различными академическими направлениями произведений: темы с IT, медицины, образования, педагогики, журналистики, юриспруденции и т.д. Есть пакет услуг для тех, кто получает степень MBA. Можно зайти в эти разделы, найти необходимую специализацию или направление и почитать об особенностях. В разделе «Law» (Закон) есть примеры эссе для поступления на юридический факультет. Приведенный стиль редактирования, как можно заметить, является полноценным процессом, который охватывает грамматику и стилистику.

Как заказать и оплатить услугу

Выбрать услугу можно самостоятельно на сайте или с помощью менеджера. В любом случае надо определиться с объемом работы:

• Нужна лишь корректировка произведения и комментарии к нему. В таком случае подойдет пакет услуг Proofreading.

• Необходимо провести тщательную работу над исправлением текста, созданием критики и комментариев и, при необходимости, повторным редактированием? Это включено в план Standard.

• Предполагается исправления трех и более произведений для подачи в разные вузы и необходимо учесть требования каждого. Тогда стоит выбрать All In One.

Два первых плана позволяют получить усовершенствованное произведение с замечаниями в течение 48 часов с момента его отправления. All In One требует больше времени, ведь это работа над совершенно разными произведениями, занимает до 7 дней. Сервис предлагает уникальный вариант премьер-услуг. Premier охватывает консалтинг на этапе разработки плана произведения. Заказчик обсуждает все нюансы с редактором, пишет произведение и отправляет его. Специалист редактирует и комментирует произведение, предоставляет его клиенту. При желании можно заказать повторное чтение документа.

Итак, после того, как клиент определился с нужными ему услугами, он может их заказать. Нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать программу или/и специалиста заодно, загрузить произведение и оплатить услугу. Если это изменение, то по завершению указанных сроков заказчик получит исправленный текст с комментариями и советами. В случае выбора Premier, работа начнется с мозгового штурма. Это максимальная помощь поступающим в написании произведения, при которой будет полностью сохранено авторский стиль и тему. Именно после редакторской обработки специалистами, произведение приобретет привлекательный вид, который привлечет внимание избранного колледжа или университета.

Обращаться по предварительной бесплатной консультации по услугам сервиса можно круглосуточно. Все клиенты получат поддержку и смогут выбрать оптимальный вариант услуг компании.

Компанія, заснована у 1997 році, допомагає вдосконалити твори вступників до американських ВНЗ. Це професійні послуги із різностороннього редагування, починаючи від простої коректури, і закінчуючи порадами щодо стилю й структури. Доступна програма із консалтингу, яка допоможе в створенні есе ще на початку задуму. Сервіс відомий своєю командою, якісними послугами, швидкою роботою і об’єктивними оцінками.

Переваги сервісу

EssayEdge працює над покращення творів, які розглядатимуть приймальні комісії американських ВНЗ. Це означає, що повністю враховані всі особливості вимоги до таких документів. Саме тому над творами працюють випускники і педагоги відомих коледжів й університетів США. На сайті компанії EssayEdge.com є розділ команд, в якій кожен учасник має свою анкету. В ній вказані теми, з якими працює редактор, його спеціалізація й посада. Для ближчого знайомства – відео візитівка з Youtube каналу сервісу.

Компанія працює над різними видами документів: особистою заявою, заявою про мету, рефератом, резюме, рекомендаційним листом, додатком. Все це може знадобитися при подачі заяви на вступ, клієнт сам вирішує, які твори він хоче віддати на перевірку й коментування.

Великий плюс в тому, що сервіс працює з різними академічними напрямками творів: теми з IT, медицини, освіти, педагогіки, журналістики, юриспруденції і т.д. Є пакет послуг для тих, хто здобуває ступінь MBA. Можна зайти в ці розділи, знайти необхідну спеціалізацію чи напрям і почитати про особливості. В розділі «Law» (Закон) є приклади есе для вступу на юридичний факультет. Наведений стиль редагування, можна помітити, що це повноцінний процес, який охоплює граматику й стилістику.

Як замовити і оплатити послугу

Обрати послугу можна самостійно на сайті або за допомогою менеджера. В будь-якому разі треба визначитися із обсягом роботи:

· Потрібне лише коректування твору і коментарі до нього. В такому разі підійде пакет послуг Proofreading.

· Необхідно провести ретельну роботу над виправленням тексту, створенням критики й коментарів і, за потреби, повторним редагуванням? Це включено до плану Standard.

· Передбачається виправлення трьох і більше творів для подачі до різних ВНЗ і необхідно врахувати вимоги кожного. Тоді варто обрати All In One.

Два перші плани дозволяють отримати вдосконалений твір із зауваженнями протягом 48 годин з моменту його відправлення. All In One потребує більше часу, адже це робота над зовсім різними творами, що займає до 7 днів. Сервіс також пропонує унікальний варіант прем’єр-послуг. Premier охоплює консалтинг на етапі розробки плану твору. Замовник обговорює всі нюанси з редактором, пише твір і відправляє його. Спеціаліст редагує і коментує твір, надає його клієнту. За бажання можна замовити повторне читання документу.

Отже, після того, як клієнт визначився із потрібними йому послугами, він може їх замовити. Треба зареєструватися на сайті, обрати програму або і фахівця заодно, завантажити твір і оплатити послугу. Якщо це редагування, то по завершенню вказаних термінів замовник отримає виправлений текст із коментарями і порадами. В разі вибору Premier, робота почнеться із мозкового штурму. Це максимальна допомога вступникам у написанні твору, за якої буде повністю збережено авторський стиль і тему. Cаме після редакторської обробки спеціалістами, твір набуде привабливого вигляду, який приверне увагу обраного коледжу чи університету.

Звертатися за попередньою безкоштовною консультацією щодо послуг сервісу можна цілодобово. Усі клієнти отримають підтримку і зможуть обрати оптимальний варіант послуг компанії.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине