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Жена постоянно плачет: появились подробности о насильниках из Кагарлыка

Комментариев: 10
У одного из подозреваемых есть семимесячный ребенок.
Подозреваемый
Подозреваемый
Евгений Мельниченко/FB

Экс-полицейский Сергей Сулима, которого подозревают в жестоком изнасиловании и пытках 26-летней девушки в отделении полиции Кагарлыка, имеет семью. Недавно у него родилась дочка.

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Об этом сообщает издание КП в Украине, ссылаясь на слова знакомых Сулимы.

У подозреваемого есть семимесячная дочка. Он был единственным кормильцем в семье. Недавно у жены мужчины умер отец. Сегодня Анна Сулима осталась одна с ребенком на руках. Женщина постоянно плачет.

Ситуацию прокомментировала сестра жены подозреваемого Яна Бусленко. Она рассказала, что Сулима очень радовался появлению долгожданной дочери.

Сергей на службе в полиции уже давно, у него грамоты есть. Любил свою работу. Какое-то дело, бывало, раскроет - всегда светится, довольный, - заявила она.

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По словам Бусленко, Сергей мог выпить, но его “никуда не несло”. Он ложился спать.

К слову, жители Кагарлыка также позитивно отзываются о Сулиме. Между тем, о втором подозреваемом Николае Кузиве многие рассказывают не очень приятные вещи.

Не верю я в то, что Сергей мог ее изнасиловать. У меня был случай, когда я однажды обращалась в полицию и с ним пересекалась. Подумать о нем плохого даже не могла. Впечатления о нем положительные, приятно с ним было общаться. Нормальный человек с виду. А вот второй странный какой-то. Тоже несколько раз с ним довелось пересечься. Мутный какой-то, и слухи о нем ходили не самые хорошие. Он полная противоположность Сергею, - рассказала жительница Кагарлыка по имени Евгения.

Напомним, в сети появились фотографии и личные данные 26-летней жертвы насилия и избиения в отделении полиции Кагарлыка.

 

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Теги: изнасилование, Кагарлык, Сулима
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Комментариев (10)
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Lyonya-Space    28.05.2020, 15:49
Оценка:  +1
Lyonya-Space
А он что думал тогда, когда насиловал и издевался?
Наверно о жене и своей недавно родившийся дочери?
Рики    28.05.2020, 15:41
Оценка:  +1
Рики
Подонки.
MNI1957    28.05.2020, 15:38
Оценка:  -2
MNI1957
бигмир ментолюб
MNI1957    28.05.2020, 15:37
Оценка:  -1
MNI1957
что бы их оправдать бандиты при власти пойдут на всё
Септемберг    28.05.2020, 14:37
Оценка:  +4
Септемберг
Гниды.
ВосставшийИзБана    28.05.2020, 14:28
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Интересно, а кто смакует все эти подробности?
dimasvetik    28.05.2020, 14:27
Оценка:  +4
dimasvetik
Бигмир сколько вам заплатили за эту бливотную статью? Рыгать хочется когда её читаю!
iviss    28.05.2020, 14:14
Оценка:  +12
iviss
Очень приятный, воспитанный и заслуденный насильник. Еще было бы не лишним закрыть всю смену, кто работал в отделении полиции на тот момент. Сто пудов слышали выстрелы и подходя к комнате звуки и никто не заступился и не задержал полицейских преступников.
Vixerunt    28.05.2020, 14:41
Оценка:  +4
Vixerunt
кто ж своих сдаст. Это наз. круговая порука.
Pasha999    28.05.2020, 14:08
Оценка:  +12
Pasha999
Я прослезился.
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