Жена постоянно плачет: появились подробности о насильниках из Кагарлыка

У одного из подозреваемых есть семимесячный ребенок.

Экс-полицейский Сергей Сулима, которого подозревают в жестоком изнасиловании и пытках 26-летней девушки в отделении полиции Кагарлыка, имеет семью. Недавно у него родилась дочка.

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Об этом сообщает издание КП в Украине, ссылаясь на слова знакомых Сулимы.

У подозреваемого есть семимесячная дочка. Он был единственным кормильцем в семье. Недавно у жены мужчины умер отец. Сегодня Анна Сулима осталась одна с ребенком на руках. Женщина постоянно плачет.

Ситуацию прокомментировала сестра жены подозреваемого Яна Бусленко. Она рассказала, что Сулима очень радовался появлению долгожданной дочери.

Сергей на службе в полиции уже давно, у него грамоты есть. Любил свою работу. Какое-то дело, бывало, раскроет - всегда светится, довольный, - заявила она.

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По словам Бусленко, Сергей мог выпить, но его “никуда не несло”. Он ложился спать.

К слову, жители Кагарлыка также позитивно отзываются о Сулиме. Между тем, о втором подозреваемом Николае Кузиве многие рассказывают не очень приятные вещи.

Не верю я в то, что Сергей мог ее изнасиловать. У меня был случай, когда я однажды обращалась в полицию и с ним пересекалась. Подумать о нем плохого даже не могла. Впечатления о нем положительные, приятно с ним было общаться. Нормальный человек с виду. А вот второй странный какой-то. Тоже несколько раз с ним довелось пересечься. Мутный какой-то, и слухи о нем ходили не самые хорошие. Он полная противоположность Сергею, - рассказала жительница Кагарлыка по имени Евгения.

Напомним, в сети появились фотографии и личные данные 26-летней жертвы насилия и избиения в отделении полиции Кагарлыка.

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