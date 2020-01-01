Под Житомиром учительницу оштрафовали за "голое" фото в Viber-группе

Появились детали резонансного инцидента.

В Житомирской области суд оштрафовал сельскую учительницу за то, что она по ошибке отправила в Viber-группу свое фото в обнаженном виде.

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Об этом сказано в решении суда.

Отмечается, что инцидент произошел 9 апреля в селе Макаровка Попельнянского района. Поступок учительницы возмутил нескольких участников группы, они пожаловались на нее в полицию. Через 10 дней протокол об административном правонарушении рассмотрели в суде. Суд признал поступок учительницы мелким хулиганством.

В судебном заседании лицо, привлекаемое к административной ответственности вину в совершенном правонарушении, предусмотренном статьей 173 КУоАП, признала и пояснила, что данное фото хотела направить своей дочери с целью получения консультации у врача, о проведении медицинского вмешательства, - сказано в решении суда.

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Суд оштрафовал женщину на 51 гривну. Судя по всему учитывалось то, что женщина находится не в молодом возрасте.

Напомним, в Харькове задержали голую женщину с отрезанной детской головой. Предположительно, женщина отрезала голову своей 11-летней дочери. Тело ребенка нашли в доме.

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