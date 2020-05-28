Украина прошла пик эпидемии коронавируса – НАНУ

Ученые подсчитали, что самый опасный период эпидемии Украина уже преодолела.

Украина на данный момент преодолела пик заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщил глава рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с пандемией коронавируса, Национальной академии наук Украины Игорь Бровченко в ходе онлайн пресс-конференции в четверг, 28 мая.

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По словам ученого, под пиком имеется в виду максимальное значение, которого нельзя избежать. В Украине максимальное значение приобрело форму “плато“, а не традиционного короткого всплеска.

Если понимать пик как резкий рост, а затем падение, то конечно можно сказать, что мы его избежали, но мы не избежали максимума. У нас была фаза плато, она длилась около двух недель, и мы эту фазу плато преодолели. Это плато с точки зрения математики и было пиком. Пик мы прошли, он состоялся, по форме это было плато и мы его преодолели, - сообщил Бровченко.

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Для справки. Самые высокие значения по количеству выявленных заболевших в сутки фиксировались в Украине с середины апреля по середину мая. Больше всего новых заболевших было выявлено 22 апреля – 578 человек. Более 500 человек в сутки также выявляли 16 и 29 апреля, а также 1, 2, 6, 7, 8, 9 и 15 мая.

Напомним, по состоянию на утро 28 мая в Украине выявлено 22 382 случая COVID-19. За последние сутки зафиксировано 477 новых больных.

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