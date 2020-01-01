Кто и почему митингует под стенами Укрзализныци – СМИ

Под зданиями Кабмина и центрального офиса компании профессиональные митингующие требуют «разобраться с коррупцией». Цель акций и дискредитирующей информационной кампании против УЗ призвана решить главную задачу – заморозить конкурентные закупочные аукционы железнодорожников и сохранить искусственную монополию приближенных компаний, годами осваивающих бюджеты УЗ, пишет 112.ua.



Тендеры на закупку смазочных материалов в прошлые годы с завидным постоянством выигрывали два производителя: столичный завод KSM, интересы которого представляют компании из орбиты группы «Трейд Коммодити», и бердянский завод «Агринол» (СМИ связывают с экс-«регионалом» Александром Пономаревым), его продукцию в основном реализовывал «родной» трейдер «Мироил», пишет издание. Напомним, что «Трейд Коммодити» подозревалась в коррупционной схеме растраты государственных средств при закупке топлива для Министерства обороны на сумму более 149 миллионов грн. Кроме этого, за прошлый год аффилированные с «Трейд Коммодити» компании подписали контракты с Минобороны на поставку 80 тысяч 895 тонн светлых нефтепродуктов на сумму 2,29 млрд грн.



Как результат, масла у неизменных победителей закупались, как минимум, на треть дороже рыночных цен. А в отдельных случаях переплаты доходили до 60% от реальных прайсов. На эту тему было проведено немало журналистских и экспертных расследований.



В настоящее время в тендерах по закупке смазочных материалов госкомпанией появились новые участники, что свидетельствует об определенном прогрессе в закупочной политике УЗ. В частности, на два последних тендера железнодорожников по 130 млн гривен пришло около двух десятков участников: на первый - 9, на второй – 12.

Это стало спусковым крючком для начала кампании по дискредитации УЗ и новых участников, пишет 112.ua. Для этого интерес к теме известными методами подогревается в СМИ, привлекаются к сотрудничеству штатные антикоррупционеры и профессиональные митингующие.



Пару дней назад митинги прошли под стенами здания Кабмина и главного офиса железнодорожников. Сами митингующие имеют весьма расплывчатое представление о сути происходящего. Например, правозащитник общественной организации «Стоп коррупции» Владимир Циганов не смог объяснить журналистам, обратившимся к нему за комментарием, почему защищаемые ими компании были не допущены к тендеру УЗ. «Здесь есть коррупционная составляющая, поскольку в схеме задействовано большое количество людей», - ответил Циганов на вопрос журналиста. Также представитель «Стоп коррупции» не смог четко назвать, когда именно проводились спорные тендеры и не были ли они отменены вообще. Зато был абсолютно уверен в том, что происходящее точно имеет коррупционную составляющую.



Речь идет о последнем профильном тендере УЗ. Напомним, что УЗ рассмотрела предложения участников и отклонила некоторые из них из-за нарушения условий тендерной документации. Так, в частности, ООО «Мироил» (предлагало продукцию производства ООО НПП «Агринол»), ООО «Август Пром», ООО «Торум», ООО «КСМ-Трейд» (все трое предлагали продукцию производства ООО «КСМ-Протек»), не предоставили полные копии нормативно-технической документации, по которой изготавливается продукция. Эти же участники обжаловали в АМКУ решения тендерного комитета и пытались доказать, что предложения конкурентов имели многочисленные нарушения.



АМКУ, рассмотрев материалы дела, признал действия тендерного комитета «Укрзализныци» при закупке масел и смазочных материалов полностью правомерными.



Это и дало старт информационной кампании по дискредитации «Укрзализныци» и новых участников тендеров.



«Эта манипуляция рассчитана на тех, кто не понимает, как проходят тендеры в системе Prozorro. Ведь в этих тендерах цена участников не может быть известной никому до начала аукциона, и на сегодня он не проводился. А именно проведению этого аукциона и мешают многочисленные жалобы.

«Укрзализныця» выступает за прозрачный и честный отбор поставщиков любой продукции и призывает не прибегать к манипуляциям. Особенно в ситуации, когда «Укрзализныце» необходимо сформировать запас смазочных материалов для восстановления пассажирского движения и бесперебойных грузоперевозок», – говорится в официальном комментарии компании.



Напомним, что ОО «Стоп коррупции», которая на сегодня находится на передовой кампании против УЗ, была исключена из Глобальной сети журналистов расследователей GIJN еще в сентябре 2018-го года. Как пояснил тогда Дэйв Каплан, исполнительный директор GIJN, «группа слишком вовлечена в политическую активность, а также были тревожные утверждения об отсутствии журналистского профессионализма и о конфликтах интересов».

