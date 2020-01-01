Убийство девочки под Харьковом: подозреваемая просила домашний арест

Мать, которую подозревают в убийстве дочки, просила домашний арест.

История о жестоком убийстве 13-летний Кристины Пьяновой получила продолжение. Апелляционный суд Харькова оставил без изменений меру пресечения в виде содержания стражей для 38-летней матери убитой девочки Татьяны Пьяновой.

Об этом сообщает ТСН.

По данным издания, адвокат требовал отпустить подозреваемую под круглосуточный домашний арест. Говорит, что прямых доказательств вины женщины нет и следствие их до сих пор не предоставило. К тому же подозреваемая своей вины не признает, - отмечает издание.

Читай также: Жестокое убийство девочки под Харьковом: появились новые детали

В свою очередь прокурор выступил против, требуя оставить в силе содержание под стражей без возможности внесения залога. Суд не удовлетворил апелляционный иск.

В ходе заседания стало известно, что по делу назначено около 30 экспертиз, в том числе судебно-медицинская, цитологические, монологические, генетические экспертизы. В рамках расследования опросили около 50 человек. О подозрении сообщено только Пьяновой. Данных о причастности других лиц у следствия нет.

Свидетельств подозреваемая не дает, - сообщил прокурор Евгений Соколов.

Читай также: Вынесла иконы и закрыла зеркала: детали убийства 13-летней девочки в Харькове

По словам прокурора, других деталей дела он рассказать не может из-за тайны следствия. Между тем, он уточнил, что психиатрическая экспертиза Пьяновой будет проводиться в городе Днепр.

Будет соответствующая дата слушания и принято судом решение о назначении этой экспертизы, - сказал прокурор.

Напомним, появилась информация о том, что дядя убитой школьницы мог сексуально к ней домогаться. Об этом ребенок якобы сам жаловался.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.