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На Донбассе неожиданно скончался командир танковой бригады

Комментариев: 4
Без командующего в зоне ООС осталась 1-й отдельная танковая Сиверская бригада.
Юрий Межаков
Юрий Межаков
facebook.com/1ogtb

В районе проведения операции Объединенных сил неожиданно скончался командующий 1-й отдельной танковой Сиверской бригады подполковник Юрий Межаков. Об этом сообщает официальная Фейсбук-страница бригады.

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Как указано в сообщении, сердце Межакова перестало биться в четверг, 28 мая.

“Остановилось сердце патриота, воина, защитника Отечества... Он отдал свою жизнь за то, во что верил, чем жил – за мир и свободу Украины, за достоинство и свободу украинского народа... Весь личный состав бригады в скорби низко склоняет голову и выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Украины. Находимся в скорби вместе с вами. Покойся с миром... Вечная память Герою“, - говорится в сообщении танковой бригады.

Напомним, во вторник, 26 мая, на Донбассе в результате обстрела со стороны террористов погиб 24-летний младший сержант Виталий Лимборский. Парень погиб от попадания вражеской пули в голову.

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Теги: ООС, Донбасс, смерть, ВСУ
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Комментариев (4)
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МаксимУм    28.05.2020, 15:01
Оценка:  +1
МаксимУм
Соболезную...Вечная память...
МаксимУм    28.05.2020, 15:02
Оценка:  0
МаксимУм
Оторвался тромб...
CrespoxUA    28.05.2020, 15:00
Оценка:  -24
CrespoxUA
Противотанковый коронавирус?Это что-то новенькое!
ЗаелоПластинку    28.05.2020, 15:05
Оценка:  +2
ЗаелоПластинку
Антибес, вам даже за мусор в комментариях начали платить? Видать совсем плохо с тактикой принуждения к дружбе.
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