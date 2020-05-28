На Донбассе неожиданно скончался командир танковой бригады

Без командующего в зоне ООС осталась 1-й отдельная танковая Сиверская бригада.

В районе проведения операции Объединенных сил неожиданно скончался командующий 1-й отдельной танковой Сиверской бригады подполковник Юрий Межаков. Об этом сообщает официальная Фейсбук-страница бригады.

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Как указано в сообщении, сердце Межакова перестало биться в четверг, 28 мая.

“Остановилось сердце патриота, воина, защитника Отечества... Он отдал свою жизнь за то, во что верил, чем жил – за мир и свободу Украины, за достоинство и свободу украинского народа... Весь личный состав бригады в скорби низко склоняет голову и выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Украины. Находимся в скорби вместе с вами. Покойся с миром... Вечная память Герою“, - говорится в сообщении танковой бригады.

Напомним, во вторник, 26 мая, на Донбассе в результате обстрела со стороны террористов погиб 24-летний младший сержант Виталий Лимборский. Парень погиб от попадания вражеской пули в голову.

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