В Украине запустили услугу для подростков ID-14: Детали
В Министерстве цифровой трансформации запустили новую для подростков услугу - ID-14. Теперь каждый несовершеннолетний может за 15 минут оформить два документа одновременно.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в четверг, 28 мая.
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“Меньше бумажек и еще меньше времени в очередях - запустили услугу ID-14. Теперь одновременно вы оформляете первый паспорт и ИНН. 15 минут, чтобы подать заявление в ДМС, ЦНАП или Паспортный сервис и через 20 дней получаете документ“ - отметил министр Михаил Федоров
В 2020 году воспользоваться новой успугой смогут около 400 тысяч детей
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Услуга ID-14 полностью бесплатна. Получить ее можно во всех отделах ГТС Украины, сети центров “Паспортный сервис“, некоторых ЦНАП.
Для получения услуги ID-14 необходимо иметь с собой:
- свидетельство о рождении,
- справку о регистрации места жительства (при наличии),
- документы, удостоверяющие личность одного из родителей.
Напомним, ранее стало известно, что в Телеграм слили данные миллионов украинцев. Среди прочего в сеть попала информация, которая сейчас доступна в приложении “Дія“.
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