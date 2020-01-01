Теперь ID-паспорт и ИНН код можно получить одновременно.

В Украине запустили услугу для подростков ID-14: Детали Телеграм / Федоров

В Министерстве цифровой трансформации запустили новую для подростков услугу - ID-14. Теперь каждый несовершеннолетний может за 15 минут оформить два документа одновременно.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в четверг, 28 мая.

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“Меньше бумажек и еще меньше времени в очередях - запустили услугу ID-14. Теперь одновременно вы оформляете первый паспорт и ИНН. 15 минут, чтобы подать заявление в ДМС, ЦНАП или Паспортный сервис и через 20 дней получаете документ“ - отметил министр Михаил Федоров

В 2020 году воспользоваться новой успугой смогут около 400 тысяч детей

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Услуга ID-14 полностью бесплатна. Получить ее можно во всех отделах ГТС Украины, сети центров “Паспортный сервис“, некоторых ЦНАП.

Для получения услуги ID-14 необходимо иметь с собой:

свидетельство о рождении,

справку о регистрации места жительства (при наличии),

документы, удостоверяющие личность одного из родителей.

В Украине запустили услугу для подростков ID-14: Детали Телеграм / Федоров

Напомним, ранее стало известно, что в Телеграм слили данные миллионов украинцев. Среди прочего в сеть попала информация, которая сейчас доступна в приложении “Дія“.

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