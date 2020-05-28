Шмыгаль: Коммуналка в Украине расти не будет

Глава Кабмина призвал не верть слухам о повышении коммунальных тарифов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опроверг слухи о повышении коммунальных тарифов для населения. Он также отметил, что правительство уже подсчитывает потери от последствий эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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“Денис Шмыгаль добавил, что, несмотря на слухи, коммунальные платежи не будут расти. Также он отметил, что уже почти неделю страна находится на так называемом плато: ежедневное количество тех, кто выздоровел от коронавируса, равно количеству инфицированных“, - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы платят за коммуналку активнее, чем год назад. В марте задолженность за коммунальные услуги сократилась на 800 миллионов гривен. Тем не менее, украинцы должны почти 66 миллиардов.

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