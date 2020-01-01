Разумков рассказал, как изменился Зеленский за год президентства

Спикер рассказал об изменениях в поведении президента.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, как Владимир Зеленский за год на посту президента Украины.

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Об этом Разумков рассказал в интервью Главкому.

По словам Разумкова, Зеленский за год президентства действительно изменился и этому есть объяснения.

Все люди меняются, и президент также изменился. Одно дело, когда ты занимаешься бизнесом, другое - когда занимаешь государственную должность, - отметил спикер.

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По наблюдениям Разумкова, Зеленский стал жестче, но чувство юмора сохранил. Выбор между шутками и строгостью обуславливается ситуацией. Также Разумков отметил, что на президента возложена большая ответственность, поэтому это отражается на его поведении.

Главное - не меняться в худшую сторону, для меня важно, чтобы люди не менялись в плане человечности. И надо отдать должное, что большое количество людей, которые пришли в команду еще с 2018 года, когда все только начиналось, остались такими же, - сказал он.

Напомним, Разумков заявил, что языковой закон нужно менять. Спикер Рады сделал резонансное заявление.

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