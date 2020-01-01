Пожилая женщина пыталась спуститься по канату со второго этажа.

В Ровно 80-летняя бабушка пыталась спуститься по канату из своей квартиры ГСЧС

В Ровно 80-летняя бабушка пыталась спуститься по канату из окна своей квартиры, которая находится на втором этаже. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в четверг, 28 мая.

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Об инциденте спасателям сообщили очевидцы. Они рассказали, что пожилая женщина по канату из постельного белья пытается спуститься вниз.

Пожарные на месте увидели, что старушка уже начинает спускаться. Спасатели немедленно поднялись на второй этаж и не допустили, чтобы женщина спустилась.

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Оказалось, что женщина 1939 года проживает сама. Она имеет проблемы со здоровьем. Причины такого поступка неизвестны.

ГСЧС

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