СБУ нагрянула в главный киноархив страны после заявления о банкротстве

Директор архива уверяет, что внезапно начавшиеся обыски с объявленным банкротством не связаны.

Правоохранители пришли с обыском в Национальный центр Александра Довженко (“Довженко-Центр“). Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор предприятия Иван Козленко.

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“У нас обыск полиции и СБУ. Изымают документы“, - написал Козленко.

Позднее он обновил изначальное сообщение, добавив, что обыски связаны с расследованием по уголовному делу, возбужденному по Акту ревизии Госаудитслужбы.

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Следует отметить, что ранее сегодня в “Довженко-Центре“ заявили о том, что в связи с отсутствием финансирования со стороны государства предприятие объявляет о своем банкротстве. При этом финансовые проблемы в “Довженко-Центре“ назвали результатом “вопиющей некомпетентности и откровенного саботажа“ со стороны правительственных чиновников.

Тем не менее, по словам Ивана Козленко, сегодняшние обыски с этим заявлением никак не связаны. В то же время официальные ресурсы СБУ и Нацполиции о данном обыске ничего не сообщают.

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Для справки. Национальный центр Александра Довженко – государственный фильмофонд Украины, аудиовизуальный архив, который обеспечивает сохранение, исследование, популяризацию и реставрацию национального кинонаследия. Находится в сфере управления Министерства культуры Украины.

Напомним, в начале марта народный депутат Александр Ткаченко рассказал о решении Минфина и Кабинета министров сократить финансирование Минкульта. По его словам, деньги будут выделены только на заработные платы сотрудникам.

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