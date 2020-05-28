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В деле Гладковского появились новые подозреваемые

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Правоохранители добавили к списку подозреваемых еще двух человек, помогавших отмывать деньги в рамках преступной схемы.
Экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский
Экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский
president.gov.ua

Правоохранители сообщили о подозрении еще двум фигурантам по в уголовном деле, где фигурирует бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский. Новые подозреваемые – представители конвертационного центра, с помощью которого злоумышленники легализовали 50 млн гривен, заработанные ими путем уклонения от уплаты налогов, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Обоих фигурантов подозревают по ч.5 ст.27, ч.3 ст.209 УК Украины (пособничество в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, совершенное группой лиц в особо крупных размерах).

К реализации преступной схемы лица за денежное вознаграждение привлекли одного человека, которого назначили на должность и директора общества, и бухгалтера, хотя никаких специальных знаний у него не было, - отметили в прокуратуре.

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Кроме того установлено, что в преступном сговоре было задействовано еще одно лицо – бывший директор ООО “Оптимумспецдеталь“.

Указанное лицо выполняло формальную роль директора “Оптимумспецдетали“, выполняя все указания организаторов преступления - фактических руководителей общества, - заявили в САП.

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Хотя в сообщении прокуратуры прямо не указывается, о каком именно уголовном деле идет речь, из текста явно следует, что это дело, в котором главным подозреваемым является экс-глава СНБО Олег Гладковский (так называемое “дело Свинарчуков“).

Напомним, в конце апреля по делу Гладковского правоохранители сообщили подозрение еще нескольким фигурантам.

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Теги: Гладковский, коррупция, САП
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Комментариев (1)
МаксимУм    28.05.2020, 21:17
Оценка:  +4
МаксимУм
А педро?
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