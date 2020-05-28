Подозрений по незаконному обогащению пока нет, - Холодницкий

САП расследует около десяти дел о незаконном обогащении.

С начала года Специальная антикоррупционная прокуратура начала расследования около десятка дел о незаконном обогащении. На данный момент не предъявлено ни одного подозрения, так как идет следствие. Об этом в интервью “Радио Свобода“ рассказал руководитель САП Назар Холодницкий.

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“За это время появились производства. Но о подозрениях говорить пока рано. Вы поймите правильно, этот процесс не такой, где начала действовать статья и уже на следующий день все сидят. Статья начала действовать с конца года. С этого периода у нас есть законное право расследовать возможное незаконное обогащение. Но за этот период, с которого уже начинает действовать эта статья. В ретроспективе этот закон не действует“, - сказал Холодницкий.



Глава САП уточнил, что в 2019 году было закрыто 65 дел из-за того, что Конституционный суд признал неконституционной статью, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.

Напомним, ГБР проводит массовые обыски у налоговиков.

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