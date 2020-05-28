Изнасилование в Кагарлыке: Экс-мужа пострадавшей тоже звали на допрос

В вечер изнасилования бывший супруг тоже должен был прийти в райотдел, но отказался .

Полицейские, которых подозревают в изнасиловании женщины в Кагарлыке, вызывали в тот же вечер на допрос первого мужа пострадавшей Александра Пономаренко. Об этом он сообщил в комментарии ТСН.

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По мнению мужчины, копы собирались сделать его подозреваемым в деле об ограблении магазина, по которому вызвали на допрос его бывшую жену.

После событий, которые произошли, Александр общался и с бывшей женой, и со вторым пострадавшим по делу, и с Михаилом, который подвозил женщину в участок. Пострадавший парень рассказал, что его насильно заставили оговорить себя, пострадавшую девушку и Александра.

Этот пацан, который был в райотделе (второй пострадавший), говорит, что над ним так издевались в райотделе, так били, что он готов был во всем признаться и все сказать. Его вызвали на допрос и, как я понял, его там заставили сказать, что якобы во время преступления были он, Неля и я, — сказал экс-муж пострадавшей.

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По словам Александра, копы, которые сейчас находятся под арестом, в день изнасилования вызвали в райотдел и его. Но мужчина заявил, что готов явиться в полицию утром со свидетелями, которые могут подтвердить его алиби.

Александр также заявил, что с бывшей женой у него хорошие отношения, они вместе занимаются дочерью.

Мы говорили с ней после того, как все произошло. Говорит, думала, уже в живых не останется. Ей больно об этом всем рассказывать, — сказал он.

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Также Александр уверяет, что водитель, подвозивший Нелю в участок, не знал о планах полицейских и был шокирован событиями, когда узнал об этом на следующий день.

Ее повез туда Михаил. Разговор был, что ее туда везет на допрос, он мне рассказывал. Он в шоке. Говорит, вез на допрос, а на второй день узнал, что произошло. Он еще долго ждал ее под участком, а затем уехал. Я не могу понять, почему он скрывается (Михаил избегает разговоров с журналистами – ред.), почему ничего не говорит. Если бы он что-то сделал, тогда ясно, а так зачем прятаться, — сказал Александр.

Напомним, в сети появились фотографии и личные данные 26-летней жертвы насилия и избиения в отделении полиции Кагарлыка. По данным СМИ, жертвой неадекватных полицейских стала 26-летняя Неля Погребицкая.

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