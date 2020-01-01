Минкульт пообещал решить проблему с финансированием Центра Довженко

Ведомство в ближайшее время направит нужные документы в Минфин, чтобы выделить центру деньги по программе о поддержке кинематографии.

Минкульт обещает в ближайшее время решить проблему с финансированием Довженко-Центра facebook.com/pg/dovzhenko.centre

В Минкульте заявили, что в ближайшее время направят Минфину доработанный паспорт программы господдержки кинематографии - это должно решить проблему с финансированием Центра Довженко. Об этом заявила пресс-служба ведомства в четверг, 28 мая.

"Министерство культуры и информационной политики Украины настойчиво работает над решением проблемы с финансированием Национального центра Александра Довженко. В связи с секвестром государственного бюджета и введением ограничительных мер, инициированными правительством в ответ на распространение коронавирусной инфекции COVID-19, некоторые показатели деятельности Центра и его финансового состояния ухудшились", - сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что сейчас активно сотрудничают с Минфином, чтобы обеспечить Центр должным финансированием из госбюджета, что будет способствовать восстановлению полноценной деятельности учреждения.

"В ближайшее время в Минфин будет отправлено доработанный паспорт бюджетной программы 3806030 Государственная поддержка кинематографии", - заверили в Минкульта.

Наконец, министерство призвало всех участников процесса к конструктивному диалогу и сотрудничеству, чтобы как можно быстрее восстановить госфинансирование важной культурной институции и, прежде всего, погасить задолженность по заработной плате перед ее работниками.

Напомним, что ранее Центр Довженко в Киеве заявил о неплатежеспособности. Госфинансирование за 2020 год не поступило. В организации говорят о саботаже со стороны главы Госкино Марины Кудерчук.

Позже стало известно, что директор Центра Довженко написал заявление об увольнении. Руководитель учреждения обвинил председателя Госкино в некомпетентности и саботаже, из-за чего Центр Довженко остался без финансирования.

При этом глава Госкино заявила, что за Центр Довженко отвечает Минкульт. Ранее Центр Довженко обвинил Госкино в саботаже финансирования, но глава Госкино утверждает, что с этими вопросами нужно обращаться в Минкульт.

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