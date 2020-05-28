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Украина запретила украинцам выезжать за границу - посольство Британии

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Британское посольство делает такое заявление уже во второй раз - в прошлый раз аналогичное заявление прозвучало 10 мая.
Посольство Британии снова говорит, что Украина ограничивает выезд граждан за границу
Посольство Британии снова говорит, что Украина ограничивает выезд граждан за границу

Посольство Великобритании снова заявило, что Украина ограничивает выезд украинцев за рубеж. Об этом диппредставительство написало в четверг, 28 мая.

"Обращаем ваше внимание, что украинская власть проинформировала нас о том, что только граждане Украины с разрешением на постоянное проживание в зарубежных странах смогут выехать с территории Украины", - сказано в сообщении.

В сообщении идет речь о возможности воспользоваться спецрейсом компании SkyUp из Киева в Лондон. Спецрейс анонсирован на 3 июня и должен вылететь из Киева в 13:30. Те, кто захочет воспользоваться им, все еще не должны будут проходить обязательную 14-дневную самоизоляцию, поскольку эта норма вступит в силу с 8 июня.

Британский визовый центр в Киеве откроется для посетителей с 1 июня, добавили в посольстве.

Напомним, что аналогичное заявление посольство Британии делало 10 мая. Покинуть Украину могут только граждане с правом на постоянное место жительства за границей, утверждали британские дипломаты.

Поржавевший занавес. Скандал с заробитчанами

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Теги: Украина, Британия, посольство, заробитчане, карантин, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Kolya1976    28.05.2020, 22:59
Оценка:  +3
Kolya1976
Чергове досягнення "Нелоха": якщо Порох "прорубав" вікно в Європу для українців, то Зелик його наглухо замуровує...
СерыйКыць    28.05.2020, 20:32
Оценка:  -29
СерыйКыць
Фы фсьо фрёти,бриты!Эта фсьо нипрафта!Эта фсьо кримлёфскии фейки!Ахахахахахахаха!
WTF2wtf    28.05.2020, 20:43
Оценка:  +9
WTF2wtf
Boxerogos=Антибес-Антираб- КудлатыйКыць-СерыйКыць- НеистовыйГун-Хайрабаза- Tratarog-Wterrozz-Drahhok- МихасьUA-CrespoxUA- perogasus- vweasswerq-mrtdffhher ( и т.д.),
ты все скачешь по аккаунтам, быдло путинское?

Дорогу нахyй ты досконально изучил,
шизоидная шавка оккупантов и убийц из раши ...
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