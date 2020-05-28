Украина запретила украинцам выезжать за границу - посольство Британии
Посольство Великобритании снова заявило, что Украина ограничивает выезд украинцев за рубеж. Об этом диппредставительство написало в четверг, 28 мая.
"Обращаем ваше внимание, что украинская власть проинформировала нас о том, что только граждане Украины с разрешением на постоянное проживание в зарубежных странах смогут выехать с территории Украины", - сказано в сообщении.
В сообщении идет речь о возможности воспользоваться спецрейсом компании SkyUp из Киева в Лондон. Спецрейс анонсирован на 3 июня и должен вылететь из Киева в 13:30. Те, кто захочет воспользоваться им, все еще не должны будут проходить обязательную 14-дневную самоизоляцию, поскольку эта норма вступит в силу с 8 июня.
Британский визовый центр в Киеве откроется для посетителей с 1 июня, добавили в посольстве.
Напомним, что аналогичное заявление посольство Британии делало 10 мая. Покинуть Украину могут только граждане с правом на постоянное место жительства за границей, утверждали британские дипломаты.
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