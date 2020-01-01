СНБО: Снабжение питьевой водой – один из приоритетов нацбезопаности

Секретарь СНБО и глава представительства ЮНИСЕФ в Украине обсудили вопросы безопасности водных ресурсов Украины.

Обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из главных приоритетов национальной безопасности Украины. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает пресс-служба СНБО в четверг, 28 мая.

"Чистая и качественная питьевая вода для украинцев – это наша ключевая цель, и она закреплена в Стратегии национальной безопасности Украины "Безопасность человека – безопасность страны", – сказал Данилов во время встречи с главой представительства ЮНИСЕФ в Украине Лоттой Сильвандер.

Отмечается, что на встрече обсуждались вопросы безопасности водных ресурсов Украины в контексте климатических изменений и маловодия, которое наблюдалось в последние годы, а также проблему обеспечения качественной питьевой водой жителей Донецкой и Луганской областей и поддержки функционирования КП Компания Вода Донбасса.

Сильвандер в свою очередь представила результаты исследования, проведенного ЮНИСЕФ, по оценке рисков системы водоснабжения КП Вода Донбасса в 2015-2017 годах. Среди ключевых вопросов, требующих решения, Сильвандер назвала необходимость эффективного управления водными ресурсами, разработку планов управления бассейнами рек в контексте засух и повышение климатической устойчивости Украины.

Сильвандер также выразила готовность ЮНИСЕФ и впредь оказывать Украине экспертную и ресурсную поддержку.

Ранее в СНБО заявили, что в Украине может возникнуть дефицит воды. Тогда отмечалось, что последние пять лет в стране были маловодны.

Также сообщалось, что в украинских реках зафиксирован самый низкий уровень воды за 100 лет. Единственные реки, в которых весной прибыла вода, протекают в Карпатах.

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