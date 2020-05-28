МИД Украины призвало итальянские СМИ объективно освещать "дело Маркива"

Заявление украинского посла опубликовало авторитетное издание "Il "Venerdi".

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин призвал итальянские средства массовой информации объективно освещать дело украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Обращение дипломата было обнародовано в журнале “Il “Venerdi“, информирует пресс-служба посольства.

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“Трагическая история итальянского репортера Андреа Рокелле не должна рассматриваться вне контекста российской агрессии, против которой боролись защитники Украины, в том числе и Виталий Маркив. Несмотря ни на что, я верю в справедливость итальянской судебной системы, которая должна продемонстрировать свою беспристрастность, вернув свободу и достоинство Виталию Маркиву, - заявил Перелыгин.



В дипломатическом ведомстве отметили, что публикация “La Repubblica“, которая вышла в ограниченном редакцией формате, стала возможной после долгого диалога посольства Украины с руководством издания о представлении в итальянских СМИ альтернативной точки зрения.



Напомним, в парламенте Италии показали фильм про Виталия Маркива.

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