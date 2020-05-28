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МИД Украины призвало итальянские СМИ объективно освещать "дело Маркива"

Комментариев: 3
Заявление украинского посла опубликовало авторитетное издание "Il "Venerdi".
Виталий Маркив
Виталий Маркив
МВД

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин призвал итальянские средства массовой информации объективно освещать дело украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Обращение дипломата было обнародовано в журнале “Il “Venerdi“, информирует пресс-служба посольства.

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“Трагическая история итальянского репортера Андреа Рокелле не должна рассматриваться вне контекста российской агрессии, против которой боролись защитники Украины, в том числе и Виталий Маркив. Несмотря ни на что, я верю в справедливость итальянской судебной системы, которая должна продемонстрировать свою беспристрастность, вернув свободу и достоинство Виталию Маркиву, - заявил Перелыгин.

В дипломатическом ведомстве отметили, что публикация “La Repubblica“, которая вышла в ограниченном редакцией формате, стала возможной после долгого диалога посольства Украины с руководством издания о представлении в итальянских СМИ альтернативной точки зрения.

 

 


Напомним, в парламенте Италии показали фильм про Виталия Маркива.

 

 

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Комментариев (3)
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ЗаелоПластинку    29.05.2020, 00:45
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Тяжело бороться с за справедливость против русских нефтебаксов
СерыйКыць    28.05.2020, 22:11
Оценка:  -24
СерыйКыць
Кретины,в ЕС,в который вы на словах так рвётесь,закон един для всех.И там нет двойного правосудия,как у нас.Так что вы определитесь,скотыняки,хотите ли вы и дальше на словах в ЕС,или нет.Ясен хрен что на деле никто из час этого не хочет,ибо чужда вам цивилизация,не ваше это.
СерыйКыць    28.05.2020, 22:13
Оценка:  -24
СерыйКыць
"Елена Манченко.Опровержение"-наз вание нового видео Анатолия Шария на YouTube.
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