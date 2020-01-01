Холодницкий назвал обвинения Венедиктовой "полным нежданчиком"

Претензии генпрокурора больше касаются приговоров, которые не является компетенцией САП, объяснил Назар Холодницкий.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий не понимает претензии к нему со стороны генпрокурора Ирины Венедиктовой. Об этом он сказал в интервью Новому времени, обнородованном в четверг, 28 мая.

"Полный "нежданчик". Я думаю, я не первый и не последний, для кого такие истории становятся "нежданчиком". Вспоминаю слова Рябошапки (бывшего генпрокурора – ред.), для которого также было неожиданностью обвинения Венедиктовой в продаже дел. А потом был Трепак (экс-заместитель генпрокурора – ред.), который в понедельник пришел на работу в Офис ГПУ и узнал, что распределение обязанностей изменили" – сказал Холодницкий.

По его словам главы САП, в последний раз он видел Венедиктову 19 мая и тогда они обсуждали вопросы подследственности определенных уголовных производств и ограничений карантина. В тот день генпрокурор не озвучивала никаких претензий.

Холодницкий также отметил, что вообще не понимает, "зачем это начиналось", поскольку претензии генпрокурора больше касаются приговоров, которые не является компетенцией САП: "Если начало производства, объявления подозрения или его не объявление, направлении дела в суд зависит как от следователя, так и прокурора, то вынесение приговоров ни от следователя, ни от детектива, ни от прокурора САП не зависит".

Напомним, 26 мая Ирина Венедиктова обвинила руководство и прокуроров САП в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. По ее словам, 24 марта на совещании с руководителями НАБУ и САП согласовали меры по противодействию антикоррупционным правонарушением, но за два месяца ничего не изменилось.

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