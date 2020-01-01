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В ГБР объяснили, почему пока не подозревают копов из Кагарлыка в пытках

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Полицейским пока сообщили о подозрениях по двум статьям.
Подозреваемые в изнасиловании
Подозреваемые в изнасиловании
ГБР

ГБР расследует действия полицейских из Кагарлыка  по трем статьям Уголовного кодекса, однако подозрение правоохранителям пока предъявлено по двум из них – "Изнасилование, совершенное группой лиц" и "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа". 

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Об этом в комментарии изданию Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель руководителя ГБР Александр Бабиков. 

По словам Бабикова, подозрения по статье "пытки" можно будет сообщить после того, как будут получены дополнительные доказательства, и результаты судебно-медицинской экспертизы. 

"Статья о пытках никуда не исчезала, все расследуется. Но чтобы обоснованно объявить о подозрении, нужны доказательства, в том числе результаты экспертизы. Как только следствие получит информацию по судебно-медицинской экспертизе, будет принято процессуальное решение и по пыткам, и по другим эпизодам. Это будет в ближайшее время", - сказал он.

Напомним, появились подробности о насильниках из Кагарлыка.

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