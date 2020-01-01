Коррупция в оборонке на 50 млн: НАБУ объявило новые подозрения

За время действия схемы Укроборонпрому было поставлено товаров на сумму около 165 млн гривен.

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в совершении преступления еще двум участникам коррупционной схемы по поставкам товаров неизвестного происхождения ГК Укроборонпром. Об этом сообщается на сайте бюро в четверг, 28 мая.

Отмечается, что речь идет о представителях конвертационного центра, которые, по данным следствия, уклонились от уплаты налогов, и легализовали в последствии незаконно полученный доход.

"Действия новых подозреваемых квалифицированы по статьям о видах соучастия в преступлениях и легализация доходов, полученных преступным путем (ч.5 ст.27, ч.3 ст.209 УК Украины). Таким образом, общее количество лиц, задействованных в схеме, возросло до семи", – сказано в сообщении.

Детективы считают, что в 2015-2017 годах участники схемы воспользовались подконтрольным им ООО Оптимумспецдеталь и другими субъектами хозяйствования для своей преступной деятельности. За время действия схемы Укроборонпрому было поставлено товаров на сумму около 165 млн гривен.

В результате преступления в бюджет не поступило более 49 млн гривен, из которых 25,77 млн – налог на добавленную стоимость, 23,57 млн – налог на прибыль.

"Как выяснило следствие, полученные преступным путем средства подозреваемые в уголовном производстве легализовали и использовали по своему усмотрению", – отметили в НАБУ.

Напомним, 6 мая экс-директора компании Оптимумспецдеталь уведомили о подозрении в деле об уклонении от уплаты налогов на 49,342 млн гривен.

А в начале апреля по делу о коррупции в оборонной сфере было объявлено подозрение двум должностным лицам ООО Оптимумспецдеталь.

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