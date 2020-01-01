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Изнасилование в Кагарлыке: на события отреагировали в ООН

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В организации призвали к срочным мерам "для изменения культуры полиции", а также обратились к ГБР и офису генпрокурора, подчеркнув необходимость тщательного расследования.
На пытки и изнасилование в Кагарлыке отреагировали в ООН
На пытки и изнасилование в Кагарлыке отреагировали в ООН
facebook.com/anton.gerashchenko

В ООН призвали украинских правоохранителей тщательно расследовать изнасилование и пытки в отделении полиции в Кагарлыке. Заявление размещено в Facebook мониторинговой миссии ООН в Украине в четверг, 28 мая.

Специальный докладчик ООН по вопросу пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство, видов обращения или наказания, Нильс Мельцер подчеркнул, что "следует принять быстрые и эффективные меры для изменения культуры полиции, которая, видимо, все еще считает жестокое обращение приемлемым".

"Мы призываем Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора провести эффективное, оперативное, тщательное и беспристрастное расследование всех предполагаемых преступлений совершенных полицейскими, в том числе недавнего инцидента в Кагарлыке. Мы также призываем Национальную полицию принять необходимые меры для предотвращения дальнейших случаев пыток и жестокого обращения в их рядах", - сказано в заявлении.

Также ООН призвала Верховную Раду привести статью 127 Уголовного кодекса в полное соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток, чтобы таким образом закрыть существующие или потенциальные лазейки для безнаказанности.

Напомним, правоохранители в своем служебном кабинете несколько раз изнасиловали девушку, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой.

Оба полицейских вину отрицают. Они арестованы без права выхода под залог. Следствие разыскивается еще одного вероятного соучастника преступления.

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Теги: ООН, Киевская область, полиция, изнасилование, кагарлик
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Источник: korrespondent.net

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