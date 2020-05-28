Рекордная взятка $5 млн: подозреваемый получил условный срок

Суд признал обстоятельства, смягчающие наказание. Среди них чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления обвиняемым.

Высший антикоррупционный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего адвоката, который предлагал 5 млн долларов взятки председателю Фонда госимущества Украины Дмитрию Сенниченко. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в четверг, 28 мая.

Указано, что коллегия судей вынесла приговор и утвердила соглашение о признании виновности между прокурором САП и бывшим адвокатом, которого обвиняли в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей о предложении, обещании или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч.4 ст.369 УК Украины).

"Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время, согласно ст.75 УК Украины, суд освободил обвиняемого от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытанием с испытательным сроком на три года", – говорится в сообщении.

Суд признал обстоятельства, смягчающие наказание: чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления обвиняемым; совершение уголовных преступлений лицом преклонного возраста.

Напомним, в январе НАБУ задержало троих человек, предлагавших главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко рекордные 5 млн долларов взятки за назначение определенного лица директором Одесского припортового завода. Их задержали во время передачи первого "транша" в размере 50 тысяч долларов.

Тогда отмечалось, что Сенниченко возглавил Фонд госимущества в сентябре 2019 года, а уже в ноябре на него вышли с заманчивым предложением.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet