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Рекордная взятка $5 млн: подозреваемый получил условный срок

Комментариев: 5
Суд признал обстоятельства, смягчающие наказание. Среди них чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления обвиняемым.
Подозреваемых в январе задержали с "поличным"
Подозреваемых в январе задержали с "поличным"
НАБУ

Высший антикоррупционный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего адвоката, который предлагал 5 млн долларов взятки председателю Фонда госимущества Украины Дмитрию Сенниченко. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в четверг, 28 мая.

Указано, что коллегия судей вынесла приговор и утвердила соглашение о признании виновности между прокурором САП и бывшим адвокатом, которого обвиняли в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей о предложении, обещании или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч.4 ст.369 УК Украины).

"Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время, согласно ст.75 УК Украины, суд освободил обвиняемого от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытанием с испытательным сроком на три года", – говорится в сообщении.

Суд признал обстоятельства, смягчающие наказание: чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления обвиняемым; совершение уголовных преступлений лицом преклонного возраста.

Напомним, в январе НАБУ задержало троих человек, предлагавших главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко рекордные 5 млн долларов взятки за назначение определенного лица директором Одесского припортового завода. Их задержали во время передачи первого "транша" в размере 50 тысяч долларов.

Тогда отмечалось, что Сенниченко возглавил Фонд госимущества в сентябре 2019 года, а уже в ноябре на него вышли с заманчивым предложением.

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Теги: коррупция, суд, взятка, ОПЗ, взятки, борьба с коррупцией, приговор, Коррупция в Украине, Фонд госимущества, Антикоррупционный суд
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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serg    29.05.2020, 00:59
Оценка:  +1
serg
Оце так суд..... йопта.... І на пороха вже не спишеш.... зєблядь, в чому справа?????
ЗаелоПластинку    29.05.2020, 00:23
Оценка:  +8
ЗаелоПластинку
Весна пройшла, саджати пізно.
iviss    28.05.2020, 23:47
Оценка:  +2
iviss
Чистосердечное занесение еще 5 млн $ теперь в суд крайне убедительное смягчающее обстоятельство))
MykRom    28.05.2020, 23:17
Оценка:  0
MykRom
Да здравствует ....
bugrov3    28.05.2020, 22:55
Оценка:  +3
bugrov3
во-как, чистосердечное и те ничего не будэ. гнида подолала коррупцию, апладую стоячи, плять!
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