На Полтавщине полицейские попали в ДТП, есть жертвы

Старший сержант Нацполиции за рулем Mercedes Sprinter не справился управлением и выехал на встречную полосу, после чего съехал в кювет.

На трассе Киев-Харьков в Полтавской области в аварию попал автомобиль с полицейскими. Один человек погиб и еще двое госпитализированы с травмами. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в четверг, 28 мая.

Отмечается, что около 16:30 старший сержант Управления стратегических расследований Нацполиции за рулем микроавтобуса Mercedes Sprinter не справился управлением, выехал на встречную полосу, после чего съехал в кювет.

В результате машина перевернулась, пассажир – тоже полицейский – от полученных травм погиб на месте. Еще один правоохранитель и гражданский получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины). Виновнику ДТП грозит лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением водительских прав.

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Ранее в Волынской области полицейский на BMW въехал в дерево, в результате ДТП он и пассажир погибли на месте.

Также во Львовской области два полицейских погибли в ДТП. Обоим сотрудникам полиции было по 19 лет, на службу они пришли недавно. Один из них был инспектором-кинологом.

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