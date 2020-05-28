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На Полтавщине полицейские попали в ДТП, есть жертвы

Комментариев: 1
Старший сержант Нацполиции за рулем Mercedes Sprinter не справился управлением и выехал на встречную полосу, после чего съехал в кювет.
Машина с копами перевернулась
Машина с копами перевернулась
ГБР

На трассе Киев-Харьков в Полтавской области в аварию попал автомобиль с полицейскими. Один человек погиб и еще двое госпитализированы с травмами. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в четверг, 28 мая.

Отмечается, что около 16:30 старший сержант Управления стратегических расследований Нацполиции за рулем микроавтобуса Mercedes Sprinter не справился управлением, выехал на встречную полосу, после чего съехал в кювет.

В результате машина перевернулась, пассажир – тоже полицейский – от полученных травм погиб на месте. Еще один правоохранитель и гражданский получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины). Виновнику ДТП грозит лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением водительских прав.

Cмотрите фотогалерею: На Полтавщине полицейские попали в ДТП, есть жертвы

Ранее в Волынской области полицейский на BMW въехал в дерево, в результате ДТП он и пассажир погибли на месте.

Также во Львовской области два полицейских погибли в ДТП. Обоим сотрудникам полиции было по 19 лет, на службу они пришли недавно. Один из них был инспектором-кинологом.

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Теги: ДТП, фото, авария, полиция, Полтавская область, погибли, погибшие, ДТП с полицией, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Шандор    28.05.2020, 23:25
Оценка:  -23
Шандор
Мусор убил мусора. Разве это не замечательно?
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