На Полтавщине полицейские попали в ДТП, есть жертвы
На трассе Киев-Харьков в Полтавской области в аварию попал автомобиль с полицейскими. Один человек погиб и еще двое госпитализированы с травмами. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в четверг, 28 мая.
Отмечается, что около 16:30 старший сержант Управления стратегических расследований Нацполиции за рулем микроавтобуса Mercedes Sprinter не справился управлением, выехал на встречную полосу, после чего съехал в кювет.
В результате машина перевернулась, пассажир – тоже полицейский – от полученных травм погиб на месте. Еще один правоохранитель и гражданский получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины). Виновнику ДТП грозит лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением водительских прав.
Cмотрите фотогалерею: На Полтавщине полицейские попали в ДТП, есть жертвы
Ранее в Волынской области полицейский на BMW въехал в дерево, в результате ДТП он и пассажир погибли на месте.
Также во Львовской области два полицейских погибли в ДТП. Обоим сотрудникам полиции было по 19 лет, на службу они пришли недавно. Один из них был инспектором-кинологом.
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