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ВАКС объявил о заочном аресте Бахматюка

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Суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Олег Бахматюк находится за пределами Украины
Олег Бахматюк находится за пределами Украины
Latifundist.com

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) заочно арестовала бывшего владельца VAB Банка Олега Бахматюка. Об этом говорится в сообщении на сайте суда, обнародованном в четверг, 28 мая.

Отмечается, что сегодня была рассмотрена апелляция прокурора по делу против Бахматюка, который в период с 4-13 октября 2014 года фактически управлял VAB Банком.

"По результатам судебного заседания суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

На сегодня Бахматюк находится за пределами Украины. Суд постановил, что после его задержания не позднее чем через 48 часов с его участием будет рассмотрен вопрос о применении меры пресечения. Решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

Напомним, в ноябре 2019 года Олега Бахматюка объявили в розыск. Его подозревают в причастности к хищению 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку. Вскоре после выделения средств банк был признан неплатежеспособным.

В Нацбанке заявляли, что Бахматюк должен государству почти 30 млрд гривен. Задолженность бизнесмена обеспечена его личными поручительствами об их погашении на общую сумму 8,6 млрд гривен и имущественными поручительствами его компаний.

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Теги: банки, банк, суд, арест, Vab Банк, Бахматюк, Олег Бахматюк
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Источник: korrespondent.net

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