В Одесской области оштрафовали мужчину, который хотел "помыть" фонтан

Молодой человек вылил моющее средство в один из фонтанов Черноморска. Пена в воде чуть не вывела из строя насосы.

В Одесской области задержали мужчину, который налил моющее средство в фонтан chis-chernomorsk.com.ua

В Черноморске Одесской области оштрафовали мужчину, который налил моющее средство в фонтан. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба полиции региона.

Отмечается, что во время мониторинга интернет-сети было обнаружено видео, на котором молодой человек совершает хулиганские действия.

Полицейские зарегистрировали данные сведения и начали проверку по этому факту.

В течение суток была установлена личность хулигана - им оказался житель Тарутинского района. Он совершил правонарушение во время приезда в гости к приятелям.

Вскоре мужчину разыскали в селе по месту жительства. Он сознался в содеянном и объяснил, что хотел "помыть фонтан".

В отношении мужчины составили протокол за мелкое хулиганство. Суд наложил на него взыскание в виде штрафа.

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