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В Одесской области оштрафовали мужчину, который хотел "помыть" фонтан

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Молодой человек вылил моющее средство в один из фонтанов Черноморска. Пена в воде чуть не вывела из строя насосы.
В Одесской области задержали мужчину, который налил моющее средство в фонтан
В Одесской области задержали мужчину, который налил моющее средство в фонтан
chis-chernomorsk.com.ua
 
В Черноморске Одесской области оштрафовали мужчину, который налил моющее средство в фонтан. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба полиции региона.
 
Отмечается, что во время мониторинга интернет-сети было обнаружено видео, на котором молодой человек совершает хулиганские действия.
 
Полицейские зарегистрировали данные сведения и начали проверку по этому факту.
 
В течение суток была установлена личность хулигана - им оказался житель Тарутинского района. Он совершил правонарушение во время приезда в гости к приятелям.
 
Вскоре мужчину разыскали в селе по месту жительства. Он сознался в содеянном и объяснил, что хотел "помыть фонтан".
 
В отношении мужчины составили протокол за мелкое хулиганство. Суд наложил на него взыскание в виде штрафа.
 
 
Напомним, летом прошлого года неизвестные засорили краской и мылом два фонтана в центре Киева.

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Теги: фонтан, полиция, хулиганство, Одесская область, хулиган, Черноморск
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Источник: korrespondent.net

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