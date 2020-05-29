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Дубинский: В перестрелке в Броварах участвовали титушки и "боевики" из Винницы

Комментариев: 4
"Маршрутчики" делили пригородные маршруты после судебной отмены ряда тендеров.
Перестрелку вели местные титушки и "боевики" из Винницы
Перестрелку вели местные титушки и "боевики" из Винницы
facebook.com/Антон Геращенко

Нардеп от партии “Слуга народа“ Александр Дубинский заявил, что во время утренней стрельбы в Броварах одна группа задействовала местных “титушек“, а другая завезла “боевиков“ из Винницы с помощью охранной фирмы. Об этом он написал у себя в Facebook

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“Связался с руководством полиции Киевской области по поводу перестрелки в Броварах. Две группы “маршрутчиков“ делили между собой пригородные маршруты после судебной отмены ряда тендеров на их распределение, которые были проведены ещё в 2015 году. Одна группировка подтянула местных “титушек“, вторая завезла боевиков из Винницы с помощью охранной фирмы“, - пишет нардеп.

Он также отметил, что на данный момент задержаны 10 человек. Изъяты оружие, боеприпасы и автомобили.

Как политический куратор Киевской области от Слуги Народа в ближайшее время проведу встречи с руководством Нацполиции, губернатором области Володиным и мером Броваров Сапожко. Если порядок не будет наведён, - буду настаивать на самой жесткой ответственности представителей местной власти, - подытожил Дубинский.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/Александр Дубинский

Напомним, ранее в Броварах маршрутчики устроили перестрелку. Полиция проводит массовые задержания. 

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Теги: Дубинский, Бровары, Перестрелка, Титушки, Боевики, Винница
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Комментариев (4)
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МаксимУм    29.05.2020, 12:50
Оценка:  -3
МаксимУм
Место даунецких заняли винницкие)))
dron29    29.05.2020, 12:59
Оценка:  +3
dron29
Со слов днепропетровских))
Брюква_и_Клюква    29.05.2020, 13:48
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Гражданин Рымынии Дубинеску (граф Сракула) - очень авторитетный источник для ЗЕбилов
zurbuk    29.05.2020, 12:43
Оценка:  +2
zurbuk
Этот дебил в открытую говорит что он "решала". Не следствие и суд решит а какое то "чмо" со "слуги народа".
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