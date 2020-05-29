Дубинский: В перестрелке в Броварах участвовали титушки и "боевики" из Винницы

"Маршрутчики" делили пригородные маршруты после судебной отмены ряда тендеров.

Нардеп от партии “Слуга народа“ Александр Дубинский заявил, что во время утренней стрельбы в Броварах одна группа задействовала местных “титушек“, а другая завезла “боевиков“ из Винницы с помощью охранной фирмы. Об этом он написал у себя в Facebook.

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“Связался с руководством полиции Киевской области по поводу перестрелки в Броварах. Две группы “маршрутчиков“ делили между собой пригородные маршруты после судебной отмены ряда тендеров на их распределение, которые были проведены ещё в 2015 году. Одна группировка подтянула местных “титушек“, вторая завезла боевиков из Винницы с помощью охранной фирмы“, - пишет нардеп.

Он также отметил, что на данный момент задержаны 10 человек. Изъяты оружие, боеприпасы и автомобили.

Как политический куратор Киевской области от Слуги Народа в ближайшее время проведу встречи с руководством Нацполиции, губернатором области Володиным и мером Броваров Сапожко. Если порядок не будет наведён, - буду настаивать на самой жесткой ответственности представителей местной власти, - подытожил Дубинский.

Скриншот facebook.com/Александр Дубинский

Напомним, ранее в Броварах маршрутчики устроили перестрелку. Полиция проводит массовые задержания.

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