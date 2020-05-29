Купили 40-летние шины для БТР: В Запорожье чиновники идут под суд

ГБР передало в суд обвинительный акт на чиновников, которые отправили в зону ООС непригодные шины для БТР.

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило следствие и направило в суд обвинительное заключение в отношении чиновников главного управления Национальной полиции в Запорожской области и частного предпринимателя. Их обвиняют в завладении государственными деньгами, совершенном по предварительному сговору группой лиц в крупном размере (ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Как выяснили правоохранители в ходе досудебного расследования, в августе 2018 года чиновники запорожской полиции по предварительной договоренности с частным предпринимателем закупили под видом новых шины 1980 выпуска для полицейских бронетранспортеров. Зная, что шины не пригодны к эксплуатации, чиновники передали их батальону спецназначения, который должен был пройти ротацию в зоне проведения ООС.

Общая сумма закупленных шин 249 000 гривен, что более чем в семь раз превышает их рыночную стоимость.

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Если вина фигурантов дела будет доказана в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в деле Гладковского появились новые подозреваемые. Правоохранители добавили к списку подозреваемых еще двух человек, помогавших отмывать деньги в рамках преступной схемы.

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