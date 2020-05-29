В Кривом Роге мужчина систематически насиловал 12-летнюю дочь своей подруги

Суд решил судьбу педофила.

В Кривом Роге суд приговорил к 10 годам тюрьмы педофила, который систематически насиловал 12-летнюю дочку своей подруги.

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Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что коллегия судей Октябрьского районного суда города вынесла приговор 27-летнему ранее судимому мужчине, обвиняемому в изнасиловании 12-летней девочки. Судебный процесс происходил в закрытом режиме.

Следствию удалось установить, что в квартире подозреваемого, которая находится в Покровском районе, он неоднократно насиловал 12-летнюю дочку своей подруги. Обвиняемый, зная возраст потерпевшей и учитывая отсутствие внимания со стороны ее матери, пользовался доверием девочки и вступал с ней в половые отношения.

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В ходе судебного заседания обвиняемый признался в совершенном преступлении и просил строго его не наказывать. Учитывая личность обвиняемого и обстоятельства совершенного правонарушения, коллегия судей назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, в детдомах под Днепром годами насиловали и эксплуатировали сирот. Суд решит судьбу виновных в резонасном деле.

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