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В Кривом Роге мужчина систематически насиловал 12-летнюю дочь своей подруги

Комментариев: 2
Суд решил судьбу педофила.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos

В Кривом Роге суд приговорил к 10 годам тюрьмы педофила, который систематически насиловал 12-летнюю дочку своей подруги.

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Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что коллегия судей Октябрьского районного суда города вынесла приговор 27-летнему ранее судимому мужчине, обвиняемому в изнасиловании 12-летней девочки. Судебный процесс происходил в закрытом режиме.

Следствию удалось установить, что в квартире подозреваемого, которая находится в Покровском районе, он неоднократно насиловал 12-летнюю дочку своей подруги. Обвиняемый, зная возраст потерпевшей и учитывая отсутствие внимания со стороны ее матери, пользовался доверием девочки и вступал с ней в половые отношения.

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В ходе судебного заседания обвиняемый признался в совершенном преступлении и просил строго его не наказывать. Учитывая личность обвиняемого и обстоятельства совершенного правонарушения, коллегия судей назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, в детдомах под Днепром годами насиловали и эксплуатировали сирот. Суд решит судьбу виновных в резонасном деле.

 

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Теги: изнасилование, насилие, педофил
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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    29.05.2020, 12:56
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Звичайний, здавалось би, районний центр, але Кривий Ріг згадується в негативному контексті набагато частіш за інші.
Lyonya-Space    29.05.2020, 13:20
Оценка:  +1
Lyonya-Space
До Вашого відома, Кривий Ріг не райцентр, а місто!
Але на жаль, рівень злочинності у нас достатньо високий...
А з карантином у нашому місті наркоторгівля просто вилізла з під поли. Торгують у відкриту.
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