ГБР арестовало коллекцию картин Петра Порошенко
Государственное бюро расследований (ГБР) арестовало частную коллекцию картин семьи пятого президента Петра Порошенко. Об этом сообщает официальная Фейсбук-страница Музея Ивана Гончара, где должна была состоятся выставка этих полотен.
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Как рассказали в музее, в четверг, 28 мая – на следующий день после скандального обыска – в музей снова пришли представители ГБР.
Один из представителей показал свое удостоверение директору музея, Петру Ивановичу Гончару, и представился следователем. Предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин семьи Порошенко, - говорится в сообщении.
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Отмечается, что следователь заставил директора музея написать расписку о получении указанного постановления и об уголовной ответственности за незаконные действия с арестованными картинами.
Какие действия классифицируются незаконными, можем ли мы все же провести выставку и на другие вопросы следователь не предоставил ответа. Вместо этого, отметил, что все вопросы мы можем прислать в письменном виде в службу ГБР, а они ответят в “разумные сроки“, - рассказали в музее.
Как пишет “Украинская правда“ со ссылкой на пресс-службу Петра Порошенко, сейчас картины находятся в музее.
Напомним, во вторник, 26 мая, ГБР пришло с обыском в Музей Ивана Гончара, где открылась выставка картин из частной коллекции Петра Порошенко. Как выяснилось, в Бюро открыто уголовное дело, где фигурируют эти полотна.
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