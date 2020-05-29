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ГБР арестовало коллекцию картин Петра Порошенко

Комментариев: 5
Обыски в Музее Ивана Гончара получили продолжение. По ходатайству ГБР суд наложил арест на выставленные там картины.
Картины, вызвавшие интерес ГБР
Картины, вызвавшие интерес ГБР
facebook.com/honcharmuseum

Государственное бюро расследований (ГБР) арестовало частную коллекцию картин семьи пятого президента Петра Порошенко. Об этом сообщает официальная Фейсбук-страница Музея Ивана Гончара, где должна была состоятся выставка этих полотен.

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Как рассказали в музее, в четверг, 28 мая – на следующий день после скандального обыска – в музей снова пришли представители ГБР.

Один из представителей показал свое удостоверение директору музея, Петру Ивановичу Гончару, и представился следователем. Предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин семьи Порошенко, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что следователь заставил директора музея написать расписку о получении указанного постановления и об уголовной ответственности за незаконные действия с арестованными картинами.

Какие действия классифицируются незаконными, можем ли мы все же провести выставку и на другие вопросы следователь не предоставил ответа. Вместо этого, отметил, что все вопросы мы можем прислать в письменном виде в службу ГБР, а они ответят в “разумные сроки“, - рассказали в музее.

Как пишет “Украинская правда“ со ссылкой на пресс-службу Петра Порошенко, сейчас картины находятся в музее.

Напомним, во вторник, 26 мая, ГБР пришло с обыском в Музей Ивана Гончара, где открылась выставка картин из частной коллекции Петра Порошенко. Как выяснилось, в Бюро открыто уголовное дело, где фигурируют эти полотна.

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Теги: Порошенко, картины, ГБР, музей, арест
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Комментариев (5)
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Брюква_и_Клюква    29.05.2020, 13:45
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Искали картину Марка Шагала "Зеленый Осел"
askjhl    29.05.2020, 13:27
Оценка:  -22
askjhl
Петя просто барыга от бога, купил сам у себя картины и тем самым выведя бабло за границу.
Shaab    29.05.2020, 13:22
Оценка:  0
Shaab
От хоч чим-небудь, але насолити. Дріб`язковість нинішньої "влади" просто вражає.
zurbuk    29.05.2020, 13:13
Оценка:  0
zurbuk
Решением окружного суда, коллекцию передадут Коломойскому. ))
ВосставшийИзБана    29.05.2020, 13:03
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ой! Напрасно артикль это сделал.
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