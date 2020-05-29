ГБР арестовало коллекцию картин Петра Порошенко

Обыски в Музее Ивана Гончара получили продолжение. По ходатайству ГБР суд наложил арест на выставленные там картины.

Государственное бюро расследований (ГБР) арестовало частную коллекцию картин семьи пятого президента Петра Порошенко. Об этом сообщает официальная Фейсбук-страница Музея Ивана Гончара, где должна была состоятся выставка этих полотен.

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Как рассказали в музее, в четверг, 28 мая – на следующий день после скандального обыска – в музей снова пришли представители ГБР.

Один из представителей показал свое удостоверение директору музея, Петру Ивановичу Гончару, и представился следователем. Предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин семьи Порошенко, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что следователь заставил директора музея написать расписку о получении указанного постановления и об уголовной ответственности за незаконные действия с арестованными картинами.

Какие действия классифицируются незаконными, можем ли мы все же провести выставку и на другие вопросы следователь не предоставил ответа. Вместо этого, отметил, что все вопросы мы можем прислать в письменном виде в службу ГБР, а они ответят в “разумные сроки“, - рассказали в музее.

Как пишет “Украинская правда“ со ссылкой на пресс-службу Петра Порошенко, сейчас картины находятся в музее.

Напомним, во вторник, 26 мая, ГБР пришло с обыском в Музей Ивана Гончара, где открылась выставка картин из частной коллекции Петра Порошенко. Как выяснилось, в Бюро открыто уголовное дело, где фигурируют эти полотна.

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